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攜過量黃金、宗教刊物遭陸法辦…小三通跑單幫 踩紅線回不來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
跑單幫的人行李很大包，常常一上船就堵住通行要道，常引起一般旅客不滿。圖／讀者提供
跑單幫的人行李很大包，常常一上船就堵住通行要道，常引起一般旅客不滿。圖／讀者提供

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，幫忙帶貨到廈門，回程再帶些香菇跟菸賺外快。金門縣港務處提醒民眾莫貪小便宜，以免惹禍上身，尤其帶過量黃金會被法辦。

有單幫客透露，去年10月黃金價格創歷史新高，當時有多位單幫客攜帶大量黃金闖關到廈門，後面的人發現有人被抓，趕緊把戴在脖子上的金牌扯下丟垃圾桶，被貨主要求賠償。

還有一名女子攜帶2691克的黃金，除了行李箱有夾帶，連腰間也貼身藏了多塊黃金製品，被發現後遭法辦，其餘4人因為帶的量沒那麼多，才未被限制出境。

金門縣府官員表示，大陸規定出入境旅客攜帶黃金不得超過50克，日前有民眾從金門帶超量黃金到大陸，被陸方法辦限制出境，因此無法回金門過年。

金門的銀樓業者透露，各國金價不同，金門1錢約7千9百元；但大陸1錢賣到1萬300元，價差約2400元，才有人鋌而走險。

除了黃金外，先前也有民眾夾帶子宮頸疫苗或美容針闖關被查獲；去年也有一位陸配帶了一些宗教刊物進廈門也被抓，目前人都無法回金門；一位不願具名的官員表示，現在兩岸關係「冰凍」，大陸對於灰色地帶的東西都會嚴查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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金門 廈門 金價

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