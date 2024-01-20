快訊

直播爆衝突！網紅「超哥」突揮拳痛毆Toyz 兩人分別送醫治療、返所偵辦

一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

基隆國小生不是「小草」 現身柯文哲造勢晚會原因曝光

迎接2024全民運動會在屏東 「每月一運動」千人瑜珈打頭陣

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供
迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供

2024全民運動會將於10月26日起一連6天在屏東縣展開，縣府特別於1月至9月規畫「每月一運動」提高參與感；今天首場以「Here We Go」千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣；縣長周春米身著運動服，在縣立體育館仁愛路側草地和逾2千民眾做瑜珈、跳有氧，希望帶起全民運動風氣」，打造屏東為「全齡運動城市」。

屏東縣長周春米在瑜珈墊上，雙手緩緩伸起，跟著南台灣超人氣瑜珈老師Michael，在陽光綠意中體驗「流動瑜珈」，接著由「亞洲有氧天王」潘若迪，帶來「Here We Go！」有氧舞蹈，將氣氛炒熱到最高點，周春米和民眾跟著老師比著「機車舞」手勢，展現活力。

周春米說，屏東自2020年舉辦全中運，教育部接連核定辦理2024年全民運動會及2027年全國運動會，縣府的任務之一，是讓運動不只限於賽事，更能帶動全民喜歡運動的風氣為迎接2024年全民運；在年初舉辦千人瑜珈，讓身心靈得以舒緩，希望藉由瑜珈的體驗，不管是平常有運動或是沒有運動習慣的朋友，都能加入運動行列。

縣府教育處說，1月的瑜珈及有氧活動在開放報名時，1000個名額隨即額滿，特別加開200個名額，現場也設有臉部彩繪、紋身貼紙、體適能檢測及產業市集等相關活動，讓大家享受愉快的周末假期；繼1月瑜珈後，2月及3月將陸續辦理自行車、國武術及元極舞，讓民眾在日常生活中培養運動興趣，增添民眾對全民運動會的瞭解。

迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供
迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供
迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供
迎接2024全民運動會在屏東，縣府1至9月安排「每月一運動」提高參與感，今天首場以千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣，縣長周春米和民眾一起做瑜珈、跳有氧。圖／屏東縣政府提供

周春米 瑜珈

延伸閱讀

好運龍來185雙層巴士秒殺 周春米邀大家到屏東轉好運

明揚大火將滿4月119消防節 周春米：過年後走訪分隊傾聽

屏東縣警察局長戴台捷新上任 周春米期勉做好打詐、交通

周春米報屏南快進度喜訊 屏南鄉民「這個觀點」引回響

相關新聞

迎接2024全民運動會在屏東 「每月一運動」千人瑜珈打頭陣

2024全民運動會將於10月26日起一連6天在屏東縣展開，縣府特別於1月至9月規畫「每月一運動」提高參與感；今天首場以「...

金門塔后社區活動中心動土 盼營造民眾宜居好生活

金湖鎮的塔后社區經過多年的爭取，在縣府與鎮公所的支持，新建社區活動中心工程今天舉行動土典禮，未來社區的活動場合將從原本的...

補上最後一塊拼圖！金門公幼課後延長照顧 正式上路511位幼童受惠

金門縣府今天表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供公幼課後延長時段的照顧服務，一人也開班，且家長只需繳交定額費...

返鄉注意！澎湖縣啟動春節疏運 3交通船直航高雄載客過年

澎湖縣政府公共車船管理處疏運春節假期旅客，航行望安、七美、馬公的交通船「南海之星」、「南海之星2號」及「光正6號」，將直...

高雄輕軌列車按鈕才會開門 遊客：以為是自動門真不曉得要按

高雄輕軌成圓，從今年元旦開始免費試營運到2月25日，吸引許多民眾搭乘嘗鮮，但因為輕軌列車須壓按鈕才會開門，很多第一次搭乘...

南高屏TPASS通勤月票新功能 用手機就可直接買票、過卡

屏東TPASS公共運輸通勤月票去年6月推出後，使用人數持續成長，為精進服務流程，縣府針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。