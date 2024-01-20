迎接2024全民運動會在屏東 「每月一運動」千人瑜珈打頭陣

2024全民運動會將於10月26日起一連6天在屏東縣展開，縣府特別於1月至9月規畫「每月一運動」提高參與感；今天首場以「Here We Go」千人瑜珈與有氧舞蹈體驗打頭陣；縣長周春米身著運動服，在縣立體育館仁愛路側草地和逾2千民眾做瑜珈、跳有氧，希望帶起全民運動風氣」，打造屏東為「全齡運動城市」。

屏東縣長周春米在瑜珈墊上，雙手緩緩伸起，跟著南台灣超人氣瑜珈老師Michael，在陽光綠意中體驗「流動瑜珈」，接著由「亞洲有氧天王」潘若迪，帶來「Here We Go！」有氧舞蹈，將氣氛炒熱到最高點，周春米和民眾跟著老師比著「機車舞」手勢，展現活力。

周春米說，屏東自2020年舉辦全中運，教育部接連核定辦理2024年全民運動會及2027年全國運動會，縣府的任務之一，是讓運動不只限於賽事，更能帶動全民喜歡運動的風氣為迎接2024年全民運；在年初舉辦千人瑜珈，讓身心靈得以舒緩，希望藉由瑜珈的體驗，不管是平常有運動或是沒有運動習慣的朋友，都能加入運動行列。

縣府教育處說，1月的瑜珈及有氧活動在開放報名時，1000個名額隨即額滿，特別加開200個名額，現場也設有臉部彩繪、紋身貼紙、體適能檢測及產業市集等相關活動，讓大家享受愉快的周末假期；繼1月瑜珈後，2月及3月將陸續辦理自行車、國武術及元極舞，讓民眾在日常生活中培養運動興趣，增添民眾對全民運動會的瞭解。