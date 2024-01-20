金門塔后社區活動中心動土 盼營造民眾宜居好生活

金湖鎮的塔后社區經過多年的爭取，在縣府與鎮公所的支持，新建社區活動中心工程今天舉行動土典禮，未來社區的活動場合將從原本的國軍營區舊址華麗轉身為多功能的社交活動場域，縣長陳福海表示，相信活動中心蓋好之後，在理事長陳秀嵐和志工的努力，與下莊、青岐的各社區結合，一定能發揮活動中心功能。

金湖鎮塔后社區活動中心新建工程動土於今天上午舉行，包括社會處長黃雅芬、金湖鎮公所秘書陳書文、議員王國代、蔡其雍，金湖鎮代會主席蔡乃靖、及塔后社區發展協會理事長陳秀嵐、塔后社區居民都到場觀禮，祝福工程順利平安。

陳福海表示，他與金湖鎮長陳文顧都是塔后人，但感覺對塔后有所虧欠，因為在他金湖鎮長任內，各村里優先建設，塔后在最後面，今天社區活動中心動土，讓他終於對左鄰右舍們有所交代；陳福海表示，塔后活動中心終於動土，動土只是開端，期待活動中心建物美輪美奐呈現在鄉親面前，相信活動中心蓋好之後，在理事長和志工的用心和努力，與下莊、青岐的各社區結合，一定能發揮活動中心功能，營造社區宜居的品質。

陳書文表示，塔后社區活動中心新建工程經費將近2400萬，預定190個工作日完工。同時，他說社區活動中心提供縣府、公所辦理社會服務的橋樑，也提供社區居民活動的場所。

塔后社區理事長陳秀嵐表示，塔后在30年前，戶籍140戶，今天是1020戶，人口數計3160；社區共餐的有130位，活動中心不蓋空間不足，因此著手規劃，感謝公所協助爭取到國有地撥用為社區活動中心用地，她說，完成這項任務，心中的大石頭終於可以落下，感謝縣長與議員、代表的大力支持。

金湖鎮公所表示，社區發展協會是縣府與公所的好伙伴，很多的業務，尤其是社會福利措施需要透過社區來推動，希藉由集會所活動中心興建，除可作為居民集會所活動外，也可配合縣政府辦理各項社區照顧關懷據點、長期照顧、老人照護、兒童及少年、婦女等各項服務，以促進地方整體的服務與發展，非常感謝大家的努力促成，讓今日塔后社區活動中心可以順利動土。