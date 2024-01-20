快訊

誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

台中知名「柴燒牛排館」驚傳頂讓原因曝光 饕客不敢置信

寒流還沒到…彭啟明稱冷空氣在路上 重點在「這天」

補上最後一塊拼圖！金門公幼課後延長照顧 正式上路511位幼童受惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府提供延長公幼課後時段的照顧服務，就算一人也開班，圖為縣長先前陪幼童一起享用營養午餐。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府提供延長公幼課後時段的照顧服務，就算一人也開班，圖為縣長先前陪幼童一起享用營養午餐。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府今天表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供公幼課後延長時段的照顧服務，一人也開班，且家長只需繳交定額費用，不因參加延長照顧服務人數多寡，而影響收費高低，也為平價幼兒園課後照顧部分，再補上最後一塊拼圖，期使年輕父母「敢生」、「能夠養」，以解決少子化問題。

金門縣長陳福海以《禮運大同篇》揭櫫「幸福、宜居、永續島」的縣政藍圖，對於幼兒的照顧尤為重視，為了減輕年輕家長負擔，同時提升幼教品質及量能，實現縣長「幼有所養」的政見，除了積極擴大2歲幼幼專班的開辦及降低師生比之施政目標外，更指示教育處對於公共化教保服務課後延長照顧提出具體可行的精進作為，而這樣的理念在今年寒假終於付諸實現。

據了解，此項利多政策由中央與地方共同補助公立幼兒園人事費用，提供延長時段的照顧服務，費用採定額收費，除確保開班外，家長的支出不會因為幼兒參加人數少而增加。未來在平日上課期間課後延託時段下午4時至6時，採每月參加者，每日收費新台幣70元，經濟需要協助幼兒，免收費；同時規劃寒、暑假，每日8點到16點加托服務，並有2點心1午餐供應，每月參加者，每月2千元，寒假期間不足一個月，則以每日新台幣120元計費，若需再延長時段，則以每小時新台幣35元計費。

為了讓政策可以順利於寒假上路，教育處也在去年多次召集各公幼園所討論協商，從寒假起，全縣19個園所，總計1763位幼生，經意願調查後，計有511位幼生參加延托服務，同時至少有50多位教保服務人員假期不打烊，投入教保服務，讓雙薪家長可以安心就業。

金門縣府表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供延長公幼課後時段的照顧服務，就算一人也開班。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供延長公幼課後時段的照顧服務，就算一人也開班。記者蔡家蓁／攝影

寒假 金門 公幼 少子化

延伸閱讀

桃園學生寒假前已完成新冠疫苗接種 衛生局補助春節打疫苗院診所

獨／跑單幫賺外快…攜黃金走小三通遭大陸查獲 過年可能回不來

你是消防員嗎？金門宏玻陶瓷廠準備風獅爺調味罐送職義消

金門消防節慶祝大會 立委陳玉珍頒獎給同名的她成亮點

相關新聞

南高屏TPASS通勤月票新功能 用手機就可直接買票、過卡

屏東TPASS公共運輸通勤月票去年6月推出後，使用人數持續成長，為精進服務流程，縣府針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通...

白喬茵質疑自殺通報開案率年年下滑 「擔心需幫助的人被漏接」

中華民國諮商心理師公會今天在高雄舉辦全國聯合會會員代表大會。高雄市議員白喬茵致詞表示，青少年自殺數量逐年攀升，但她發現自...

三鳳中街年貨開賣！陳其邁親送紅包 百名民眾排隊瘋搶

為迎接疫後商機，高雄市每年過年舉辦的「高雄過好年」商圈活動擴大舉辦，今日由年貨大街三鳳中街領頭開跑，市長陳其邁到場並發送...

屏東首個綠能生產合作社成立 大家一起來當電廠合夥人

政府推動能源轉型「拚光電」，但地方未參與，商業化的光電開發造成與社會與環境衝突不斷；為創造能源轉型與地方發展雙贏，荒野保...

金門公幼課後延長照顧 今正式上路511位幼童受惠

金門縣府今天表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供公幼課後延長時段的照顧服務，一人也開班，且家長只需繳交定額費...

返鄉注意！澎湖縣啟動春節疏運 3交通船直航高雄載客過年

澎湖縣政府公共車船管理處疏運春節假期旅客，航行望安、七美、馬公的交通船「南海之星」、「南海之星2號」及「光正6號」，將直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。