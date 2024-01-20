補上最後一塊拼圖！金門公幼課後延長照顧 正式上路511位幼童受惠

金門縣府今天表示，今年寒假起，教育部與地方政府共同協力，提供公幼課後延長時段的照顧服務，一人也開班，且家長只需繳交定額費用，不因參加延長照顧服務人數多寡，而影響收費高低，也為平價幼兒園課後照顧部分，再補上最後一塊拼圖，期使年輕父母「敢生」、「能夠養」，以解決少子化問題。

金門縣長陳福海以《禮運大同篇》揭櫫「幸福、宜居、永續島」的縣政藍圖，對於幼兒的照顧尤為重視，為了減輕年輕家長負擔，同時提升幼教品質及量能，實現縣長「幼有所養」的政見，除了積極擴大2歲幼幼專班的開辦及降低師生比之施政目標外，更指示教育處對於公共化教保服務課後延長照顧提出具體可行的精進作為，而這樣的理念在今年寒假終於付諸實現。

據了解，此項利多政策由中央與地方共同補助公立幼兒園人事費用，提供延長時段的照顧服務，費用採定額收費，除確保開班外，家長的支出不會因為幼兒參加人數少而增加。未來在平日上課期間課後延託時段下午4時至6時，採每月參加者，每日收費新台幣70元，經濟需要協助幼兒，免收費；同時規劃寒、暑假，每日8點到16點加托服務，並有2點心1午餐供應，每月參加者，每月2千元，寒假期間不足一個月，則以每日新台幣120元計費，若需再延長時段，則以每小時新台幣35元計費。

為了讓政策可以順利於寒假上路，教育處也在去年多次召集各公幼園所討論協商，從寒假起，全縣19個園所，總計1763位幼生，經意願調查後，計有511位幼生參加延托服務，同時至少有50多位教保服務人員假期不打烊，投入教保服務，讓雙薪家長可以安心就業。