高雄輕軌列車按鈕才會開門 遊客：以為是自動門真不曉得要按

高雄輕軌成圓，從今年元旦開始免費試營運到2月25日，吸引許多民眾搭乘嘗鮮，但因為輕軌列車須壓按鈕才會開門，很多第一次搭乘的長輩或外地遊客不曉得要按鈕，會站著等門開等到不知所措，有網友說：「似乎有點危險！」呼籲搭輕軌時要熱心提供協助，讓高雄更友善。

高雄輕軌成圓試營運之後，乘客陸續抱怨月台驗票機螢幕會反光、列車與月台有高低差等問題，也有網友發現，輕軌到站乘客須按鈕，車門才能開啟上下車，不只很多第一次搭乘的長輩或外地遊客不清楚，許多沒搭過輕軌的在地居民也不清楚。

李姓男子說，他今年70歲，在鼓山站搭輕軌，還真的不曉得要按，「以為是自動門！」好在旁邊的年輕人教他按鈕，他才知道輕軌列車要按鈕才會開門。

周姓男子說，他常搭捷運代步，今年1月上旬第一次搭乘輕軌，上車時因為要下車的乘客先按鈕，所以他沒注意到上車要按鈕才會開門，到達目的地車站要下車時，「等了幾秒鐘，訝異車門怎麼還沒打開」，旁人伸手壓下按鈕，他才發現輕軌都要按鈕開門。

記者今天下午搭乘輕軌列車，發現大部分的乘客都已經知道要按鈕開門，少數人站在門前遲疑時，旁人會立刻幫忙按鈕；灣仔內站一名工作人員甚至在列車停靠後，從月台上主動伸手幫忙乘客按鈕開門，讓乘客感到貼心，但該工作人員卻謙虛表示，這是他自己個人的習慣，舉手之勞，不算什麼。

高市捷運工程局表示，捷運局及高捷公司也會趁著試營運期間，盡速收集各項民眾反應問題，進行改善，已接獲刷卡機螢幕因反光看不清楚、列車即時動態不即時、月台高低差等問題，試營運階段無論調度、系統整合仍在磨合階段，已有接獲反映的部分，會盡快調整修正。

高捷公司表示，輕軌列車須壓按鈕才會開門的問題，基本上不會進行設備上的變更，但會持續加強宣導，大部份乘客在經歷過第一次搭乘，或經過熱心民眾協助之後，就會知道輕軌的開門方式。