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高雄五甲老人活動中心辦聯歡 祖孫共舞樂慶春節

中央社／ 高雄20日電

高雄市五甲老人活動中心今天舉辦「祥龍瑞氣迎新春」社區聯歡，安排春聯贈送及祖孫共舞，現場洋溢溫馨情，並於中心周邊辦理市集，為社區帶來熱鬧年節氣氛。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，活動開場由社區銀髮族及五甲自治幼兒園孩童帶來舞蹈表演，邀請鳳山區弱勢家庭兒童及少年社區照顧中心親子檔共演烏克麗麗，新春曲目帶來喜氣，並安排書法家現場揮毫，贈送春聯給社區居民。

社區居民也出清家中二手物品，在會場周邊設置跳蚤市場，並結合美食攤位與鄰近社福單位，提供長輩衛教宣導及免費健檢等服務，現場充滿熱鬧過年氣氛，創造「社區有愛樂齡友善」的環境。

五甲老人活動中心扮演整合社區資源推手，結合社區中各社福團體，為長輩推展社區照顧等福利方案，提供社區獨居長輩關懷訪視、電話問安、老幼共學課程、健康促進活動、道路安全宣導、定時量測血壓、義剪、福利諮詢及轉介等，並培育在地志工隊，營造高齡友善的志願服務環境。

長輩 高雄市 春聯

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