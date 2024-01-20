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南高屏TPASS通勤月票新功能 用手機就可直接買票、過卡
屏東TPASS公共運輸通勤月票去年6月推出後，使用人數持續成長，為精進服務流程，縣府針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通公司iPASS MONEY APP，推出線上服務「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」新功能，購買方案後直接使用手機完成過卡，不須到7ELEVEN ibon過卡，對通學及通勤族是一大福音，省時又便利。
縣府交通旅遊處說，目前使用屏東TPASS票卡的會員，於MeNGo官網/APP線上購買月票方案後，須於啟用日前持卡片至7-ELEVEN ibon過卡後才能使用。這次與一卡通公司合作於iPASS MONEY APP上新增TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」功能，即日起P購買月票方案後，可直接開啟手機iPASS MONEY APP過卡，免出門用手機就可以一次搞定。
縣府交通旅遊處說，隨一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通學、通勤人口也逐年增加，為隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求，利用手機的普遍性，讓民眾在家使用手機即可購買月票及過卡。
縣府表示，為鼓勵民眾體驗過卡新功能，即日起至7月31日，透過iPASS MONEY APP完成過卡的會員，每次可獲得10元回饋金（將於次月15日前轉入iPASS MONEY電子支付帳戶，會員需於過卡當月底前完成註冊）；最新相關資訊可至官網查詢。
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