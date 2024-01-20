白喬茵質疑自殺通報開案率年年下滑 「擔心需幫助的人被漏接」

中華民國諮商心理師公會今天在高雄舉辦全國聯合會會員代表大會。高雄市議員白喬茵致詞表示，青少年自殺數量逐年攀升，但她發現自殺防治通報系統轉介到衛生局的開案率年年下滑，第一線心理諮商師的判斷，與市府衛生局產生落差，很擔心需要幫助的人被漏接。高市衛生局心衛中心表示，統計數字會刪除掉重覆、錯誤資料，「實際上開案率都是百分之百！」

白喬茵說，青少年自殺的人數逐年攀升，2015年才4500多人，2022年來到1萬多人，讓人怵目驚心。她認為心理諮商師是社會安全網內很重要、很辛苦的一群人，不過壓力不應該全然在心理諮商師身上，警政、社政、家庭系統也應該一起來支撐。

白喬茵表示，調閱資料發現，自殺防治通報系統轉介到衛生局的開案率年年下滑，從2019年98%到2023年只有71%，第一線心理諮商師的判斷，與市府衛生局產生落差，她很擔心這些落差，導致需要幫助的人被漏接。

高市衛生局心衛中心主任蘇淑芳說，自殺防治鼓勵通報，有時學校、醫院、社工等不同單位人員會重覆通報，所以統計數字會刪除掉重覆、錯誤的資料，但實際上自殺通報個案關懷開案率，「都是百分之百」。

高雄市衛生局表示，高雄市15歲至24歲青少年自殺死亡通報2021年29人、2022年24人、2023年中央尚未完成統計，高雄市自殺通報及死亡人數量並非逐年攀升；高雄市自殺通報個案關懷開案率，扣除網絡單位重覆通報、通報資料誤植及自殺意念轉專案服務分流管理，2019年至2023年皆為100％。

高市衛生局說，為促進自殺防治效益，2022年起衛福部通報標準為「自殺企圖」個案，「自殺意念」不納入通報；惟高雄市仍維持「自殺意念」個案專案關懷服務。

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