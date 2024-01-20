台泥鼓山舊廠活化成柴山休憩節點 高雄不再灰濛濛

台泥鼓山預拌廠舊址閒置多年，開發計畫始終未定案，經高雄市府極力爭取，台泥同意提供部分廠區闢建登山步道及停車場，成為距輕軌沿線站點最近的登山口。高雄市長陳其邁今早實地踏勘，指過去這處礦區都灰濛濛，現在已連續四年空氣品質良率達8成以上。

台泥鼓山廠1994年停產，預拌場在2018年遷廠，2021年拆除相關製程設備，廣大腹地閒置荒廢，高市府取得台泥同意活化後，在周遭打造高雄圳沿岸景觀步道、柴山滯洪池公園及輕軌鼓山站等相關公共建設，讓台泥舊廠所在成為民眾親近柴山休憩與自然生態廊道的重要串聯節點。今年元月啟用後，今早盛大舉辦「淨零任務大挑戰，無痕山林逗陣走」活動，吸引大批登山民眾參加。

高雄市長陳其邁一早自新登山口入山爬了一段，笑說「久沒運動，四肢無力」。他指台泥舊廠剛好銜接內惟跟中鼓山，設有輕軌鼓山站，也已開闢停車廠，外地旅客開車來，這裡是最接近登山步道的停車場。

陳其邁說，高雄2022年碳排量約5200多萬噸，足足比台北市多了5倍之多，為推動淨零轉型，市府當時跟台泥董事長張安平提及廠區活化，他馬上答應。以前這裡是礦區，看到灰濛濛就知道高雄要到了，經持續監督改善空氣品質，現在空品良率連續4年達到8成以上。

環保局長張瑞琿指台泥舊廠原本廢棄閒置，也有很多營造土方，現在規畫成大型停車場、新闢登山口， 到柴山磐龍約50分，鄰近民眾及登山客更可就近停車，不會因繞不到停車位，增加碳排量。