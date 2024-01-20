關山蘿蔔慶豐收 志工群手做蘿蔔糕招待療養院長輩

台東縣關山鎮不少農地在二期稻作後栽種小蘿蔔，近日陸續採收。關山同濟會成員從農地鮮採蘿蔔，經過刨絲及炊煮完成蘿蔔糕，今早相約前進「聖十字架療養院」現煎蘿蔔糕分享豐收喜悅，療養院充滿年節歡樂氣氛。

台東平原進入冬季裡作季節，關山鎮公所與農會合作，規畫10公頃農地栽種小蘿蔔推廣食農教育，共開放14場蘿蔔季活動，民眾可體驗播撒種子、採收及製作蘿蔔乾、蘿蔔糕等遊程。

關山蘿蔔栽種過程融入食農教育精神，也用來關懷鎮上社福機構長者。今早關山鎮長彭成豐會同關山國際同濟會長吳秀琴率員前進「聖十字架療養院」，在院內現煎蘿蔔糕招待長輩享用。

這些蘿蔔糕是同濟會志工群特地到田間採蘿蔔，歷經清洗、刨絲及炊煮等程序才完成。同濟會長吳秀琴表示，以往通常捐款支持療養院，今年同濟會除捐款之外還「加碼」製作蘿蔔糕，以實際行動號召會員來療養院慰問工作人員，也對院內長輩表達關懷心意。