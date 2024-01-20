你是消防員嗎？金門宏玻陶瓷廠準備風獅爺調味罐送職義消

金門宏玻陶瓷廠的總經理顏少棠與父親顏達仁、祖父顏西林一家3代都是金門義消，對消防人員的感情深厚，為慶祝一一九「消防節」，宏玻準備限量「風獅爺調味罐」贈送給職義消弟兄，即日起至1月27日止，凡職消、義消、婦宣、鳳凰志工與睦鄰救援隊伙伴，只要到門市，出示證明或穿著制服者，即可獲贈風獅爺調味罐一只。

顏少棠表示，他們一家三代都是義消，他現在都還是義消，他的父親顏達仁當了48年義消，曾擔任3任共9年的總隊長；叔叔顏及人、祖父顏西林也都擔任過義消總隊長；他說，在金門的消防體系尚未成立前，就是他爺爺在民國38年籌組金門民防組織消防隊，當時物資缺乏，在國軍進駐金門後，要求民防系統建立消防機制，因此顏西林在人力、物力皆感貧困的情況下，成立金門第一支義勇消防隊，義勇消防隊員們有錢出錢、有力出力，並推派顏西林擔任首任義勇消防隊隊長。

因為顏少棠往年在九三軍人節這天，為了感謝國軍，都會贈送1個「風獅爺吊飾」給國軍弟兄們，有鑑於他們家一家三代都是義消人員，在多位長官的提議下，今年他決定比照九三軍人節，選擇在119的消防節也來贈送小驚喜給消防人員。

尤其去年宏玻陶瓷廠接受縣府SBIR產業輔導，以金門在地文化元素來開發產品，如風獅爺胡椒罐、閩南建築、碉堡等閩南、戰地意向來作為創作發想，開發出筆筒、胡椒罐等實用的陶瓷小物。此次的贈送活動，不僅是要感謝消防、義消人員，同時也希望把他們的創意推廣出去，讓更多人認識金門的特色。

此次贈送的風獅爺胡椒罐，是取材自環保公園內那尊高達15公尺的風獅爺，有咖啡色、綠色、粉紅色、灰色等多種顏色外；造型上也有所變化，除了有手拿帥印和令旗，象徵升官外；另有手持毛筆和書冊，象徵智慧；手持算盤和元寶，象徵發財。