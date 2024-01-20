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高市議會流會3天 協商未果

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
民進黨高雄市議員李喬如。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市議員李喬如。記者王昭月／攝影

高雄市議會臨時會17日因委員會抽籤作業鬧僵，國民黨團祭出「清點人數」手段表達不滿，連續流會3天，昨午國民黨團、民進黨團及無黨聯盟終於進入協商，仍無結果，流會戲碼是否延燒至下周，備受關注。

高雄市議會臨時會因委員會抽籤作業鬧開，國民黨團連日清點人數表達不滿，昨午無黨聯盟總召陳善慧也提人數清點，流會收場。會後三大黨團首度協商，無結果，國民黨團表示，他們的協商大門一直開著，端看民進黨的態度，民進黨團則未再進一步回應。

高雄市議會近日連續流會，累及市府交通部門官員再三空跑議場。昨早開議後，民進黨議員李喬如搶在國民黨清點人數前發言，指清點人數作法要有正當性，不宜流於情緒勒索。黨團協商不成，就應按議事規則，如果退席就是放棄分組權利，議會祕書長有必要說明，萬一113年度總預算因此無法審畢會有什麼影響。

議會祕書長黃錦平說，當日委員會推選過程符合法規，如議員連署希望委員會重選，也須經大會認可，並非連署就能推翻先前推舉的委員會。

國民黨高雄市議員蔡武宏。記者王昭月／攝影
國民黨高雄市議員蔡武宏。記者王昭月／攝影
國民黨議員蔡武宏建議委員會重選，國民黨團總召黃香菽還原事件原委，16日起三度反映黃捷、李柏毅加入委員會抽籤不妥，未獲採納。最後委員會強勢分配，符合議事規定但不符情理，此事是民進黨強硬不願協商，怎能夠扣國民黨團帽子？

無黨聯盟總召陳善慧指出，17日當天想發言被忽視，議會原為不讓兩名議員權利被剝奪，卻變成30多名議員權利都被剝奪，此事國民黨的主張不無道理，事後有委員會全塞入民進黨議員，分配也不公平。

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