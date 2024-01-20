馬祖幼托費調降 22日起加托1天120元

全國各高中及國中、小昨開始放寒假。為體恤年輕夫婦工作辛勞，連江縣長王忠銘要求，教育處研議補助幼兒園延長照顧服務措施，開辦延長下午4點至晚間6點，除弱勢補助外，一般收費從每小時70元調降至35元；寒暑假加托服務收費1天120元，本月22日實施。

連江縣政府表示，連江縣所屬公立幼兒園因應雙親安心就業，提供家庭幼兒照顧需求，並解決各鄉公共托育中心長期無法入園問題，學期間開辦延長照顧服務時間為下午4點至6點共2小時，並降低開班人數在1人以上即可實施。

據了解，教育處除了弱勢家庭幼兒有補助外，一般生延長照顧收費也調降至每小時35元；寒暑假加托服務收費1天120元，寒暑假午餐費及點心費，將免費由政府負擔。

尤其對離島北竿、莒光、東引家長支出將大幅減少，提高家長申請幼兒課後留園意願，並鼓勵滿2足歲幼兒進入公幼系統服務，以改善2歲以下幼兒，因各鄉公托招生員額額滿造成無法入園情形。

這項新方案、新收費標準從22日起實施，教育處表示，感謝第一線教保服務人員犧牲下班時間，提供幼兒課後照顧服務。

對這項利多，許多家長都連連稱好。一名李姓男子說，現在經濟不景氣，寒暑假加托服務的收費調降可以減輕家長的負擔，對一般家庭來說，是好消息。