屏東燈節點燈！高15米、長192米龍躍屏東 豐富視覺饗宴

2024屏東燈節今晚在縣民公園點燈，縣長周春米揭開為期38天璀璨燈飾，現場高達15米、長192米的「龍躍屏東」主燈秀，多彩的線條隨音樂與光影變化，搭配「即將成真火舞團」舞出代表台灣獨特火焰，綻放絢麗光芒，感受龍年氣勢磅礡威風。

「屏東燈節年年眾所矚目且備受期待」，周春米說，屏東綵燈節從106年在屏東市萬年溪首次登場，突破傳統的河岸燈飾引起回響，108年屏東燈會成功打響「我屏東我驕傲」招牌，為維持城市光榮感並擦亮屏東招牌，縣府團隊於111年打造屏東燈節，感謝大家對屏東燈節熱愛與支持。

周春米說，今年除三大燈區，也將燈飾觸角伸入高樹奇幻大津、新園鹽埔漁港以及枋寮漁港，歡迎大家把握機會到訪屏東賞燈。

周春米說，今年在萬年溪、縣民公園以及勝利星村三處燈區設置35組燈飾，以「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」為主題展出多組大型燈飾，每一區絕對都是網美們喜愛的打卡熱點。

縣府表示，今年除展出龍年意象燈飾，1月20日由表演藝術家張逸軍擔任總導演奇幻大戲「川．月時光」，結合歌仔戲天王黃香蓮、金曲歌羅文裕、人氣歌姬家家，與知名馬戲團隊與屏東體操隊，打造專屬屏東在地的環境劇場。讓民眾方便賞燈，縣府也規畫免費環狀接駁車串連三大燈區，讓大家輕鬆暢遊燈節。