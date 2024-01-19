紀念毛小孩離世…許瀚文醫師捐10萬元給金門家扶 盼愛留人間

在金城地區執業的安仁診所醫師許瀚文與太太翁維璐兩人都是愛狗人士，兩人為了紀念領養了12年的愛犬路基(Lucia)離世，今天帶著路基的照片到金門家扶中心捐贈善款十萬元，加入家扶中心擔任「永久之友」扶幼善舉的行列。善款由金門家扶中心主任洪依帆代表接受。

許瀚文透露，他們在2010年領養了一隻小型白色狐狸犬，取名為路基，平時狗狗都會陪他到診所上班，同進同出，形影不離，下班也會帶路基外出蹓達，足跡走遍金門每一角落，路基對來看診的小朋友非常友善，也喜歡和小朋友玩在一起。不料在新冠肺炎期間，路基開始出現厭食、倦怠等症狀，病情急遽惡化，於2022年10月往生，在翡翠森林寵物動物園區安息。

許瀚文為了延續路基對小朋友的熱愛，與太太討論決定捐助金門家扶，並表達對路基的無限思念，讓路基的愛永留人間。

金門家扶中心表示，許瀚文為金寧鄉后沙人，平時相當關心社會弱勢族群，今日與太太將這筆善款交給金門家扶中心，期望可以延續路基的愛，透過金門家扶中心扶幼工作將這份愛心傳遞到弱勢兒童身上，以穩定兒童學習及生活。

洪依帆表示，金門家扶中心的扶幼善款，主要都是來自社會大眾或公司行號捐贈而來，因此地區的弱勢兒童極需地方人士的協助，讓他們學習不間斷，奮發向上才有機會翻轉他們的貧困生活。呼籲善心人士，加入金門家扶中心永久之友的行列，成為弱勢兒童成長的重要他人，一起為金門地區弱勢兒童盡一份心力，看到兒童們有能力快樂的成長，是一份喜悅及成就感。