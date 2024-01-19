好運龍來185雙層巴士秒殺 周春米邀大家到屏東轉好運

屏東水門轉運站出發的185縣道雙層巴士，一直是每年新春搶手旅遊熱門商品，1月13日開賣1天南線均已銷售一空，屏東縣長周春米今泰武鄉平和部落課輔班20名孩子們，一同搭乘「好運龍來185雙層巴士」開啟南線之旅，以嶄新的視角欣賞沿途的185縣道風光，孩子們沿路唱原民歌曲，嘹亮嗓音搭配沿途山景風光，形成最美麗的一道風景線。

周春米說，東港轉運站今年1月啟用，成為連結屏東南北交通重要樞紐，減緩當地交通壅塞，提供遊客便利公共運輸轉乘系統，而水門轉運站自2021年1月設立後，不僅可從左營高鐵直達水門，更是解決大型遊覽車行駛原鄉山區道路的安全疑慮，有效提供觀光轉乘機能，同時改善當地居民交通便利。

185雙層巴士北線行程與高樹鄉農會合作祭出首航贈送「蜜芋頭罐」獨線優惠，邀請民眾搭雙巴、迎好運，品嘗屏東的好食好物，以不同視角欣賞185縣道的沿途好風光。

縣府交通旅遊處強調，今天安排首航前的體驗，邀請泰武鄉平和部落課輔班的孩子們，成為這趟體驗航程的特別搭車嘉賓，縣府努力積極推動地方文化的保護與傳承，邀請部落孩子們參與，希望能夠透過活動形式，讓他們更深刻地認識自己家鄉，也讓更多人了解當地獨有的文化。

縣府指出，雙層巴士邁向第3年，適逢充滿祥瑞之意金龍年，185縣道綿延全長近69公里如同金龍身，在新的一年裡，為自己祈福好運旺來龍總到，呼籲遊客以百元價格，即可體驗像飛起來般的上帝視角，欣賞沿途壯麗風光，不同於傳統交通工具的新鮮體驗。

185雙層巴士今年1月20日起，北線營運至3月31日、南線營運至4月28日，購買雙層巴士車票的民眾除了感受不一樣的屏東，於活動期間還可以持購票證明享受旅客專屬優惠，詳細優惠資訊可至「TBS臺北轉運站」APP查詢。