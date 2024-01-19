高市議會鬧僵 綠批藍清點人數情緒勒索 藍控綠亂扣帽子

高雄市議會臨時會17日因委員會抽籤作業鬧僵，國民黨團連日祭出「清點人數」手段表達不滿，今早開議後，民進黨議員李喬如搶在國民黨清點人數前發言，指清點人數的作法要有正當性，不宜流於情緒勒索，否則影響選民權益，國民黨團總召黃香菽則還原事發原委，控民進黨不想協商、協調才導致此後果，但雙方發言後，因清點人數仍告流會。

高雄市議會17日進行委員會抽籤，國民黨團主張排除已當選立委的黃捷、李柏毅未獲正視，演成天天清點人數、流會風波，民進黨議員郭建盟見藍綠形成僵局，建議重選委員會，以利議事推進，但今早議會二、三讀會開議，國民黨仍準備清點人數，民進黨資深議員李喬如搶先發言，要求議事組釐清流會影響性，不過最終仍是流會收場。

李喬如說，周一開會至今她天天到議場履行責任，但17日分組審查起就開始清點人數流會！清點人數是議事杯葛的手段，不過要合理且具正當性，連續3天流會，已影響及她的選民權益。

她認為，黨團協商不成，就應按議事規則，如果退席就是放棄分組權利，國民黨團每天清點人數，有如情緒勒索。祕書長有必要說明，萬一113年度總預算因此無法審畢，會有什麼影響性。

議會祕書長黃錦平表示，當己委員會的推選過程，完全符合法規，未來如連署希望委員會重選，也須經由大會認可，並非連署就能推翻先前推舉的委員會。

國民黨議員蔡武宏說，先前黨團對委員會推選問題已表達意見，最終仍由主席抽籤決定，建議委員會應予重選。國民黨議會總召黃香菽也還原整起事件原委，指16日她即向議長反映，黃捷、李柏毅加入委員會抽籤不妥，隔天上午遇到民進黨總召江瑞鴻，也希望能進入協調相互尊重，第3次則在17日當天會議重新表態，仍未獲採納。

黃香菽表示，委員會強勢進入分組，符合議事規定但不符情理，此事是民進黨強硬不願協商，怎能夠扣國民黨團帽子？