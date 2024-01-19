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明揚大火教訓 屏縣模擬科技救災

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
今天是消防節，屏東縣政府消防局昨在久森精密公司新建廠房舉辦聯合消防演練，並舉行永揚消防安全設備公司捐贈救災指揮車給消防局使用儀式。記者劉星君／攝影
今天是消防節，屏東縣政府消防局昨在久森精密公司新建廠房舉辦聯合消防演練，並舉行永揚消防安全設備公司捐贈救災指揮車給消防局使用儀式。記者劉星君／攝影

去年明揚大火造成10死112傷，其中4名消防員殉職，屏東縣消防局昨舉行聯合消防演練，模擬工廠火警時化學品受波及導致災害擴大情境，結合AIoT(人工智慧聯盟)自動通報裝置進行科技救災，經實測，比人工通報節省3到5分鐘，減少近9成誤報率。縣長周春米說，去年屏東面臨很大災難，至今仍在撫平中，春節後她將走訪各分隊傾聽心聲，跟消防弟兄一起走下去。

屏東縣消防局昨表揚績優警、義消人員，並在久森精密科技公司新建廠房舉行消防演練暨指揮車捐贈典禮。鑑於去年9月明揚大火慘痛經驗，這次消防演練模擬工廠火警災害擴大情境，特地試用AIoT自動通報裝置，經實測，可在火災第一時間通報使用者、緊急連絡人手機App和119救援單位，比傳統人工通報快上3到5分鐘，大幅減少誤報率。

演練過程同時運用AI科技，將場所圖資結合起火點位置，並將危險物品數量資訊數位化，透過平板電腦將災害資訊提供給現場救災指揮官。屏東縣長周春米說，廠房安全攸關員工生命、公司財產與員工客戶權益，各公司責無旁貸。大家應記取明揚大火教訓，屏東第3消防分隊也會盡快建置，減輕屏東、屏2分隊勤務壓力。

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