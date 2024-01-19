左營軍港擴建 漁民怨真心換絕情

海軍保修指揮部昨午在高雄梓官區信蚵、智蚵聯合里活動中心舉辦第8次「威海計畫」漁業影響補償會議及施工說明會，軍方拒絕開放媒體採訪，百餘名漁民擔心軍方敷衍，憤而集體退席，在場外拉白布條抗議。海軍司令部表示，將積極與漁民溝通說明，釐清疑慮，尋求具體解決方案，共同強化國防安全。

國防部為提升左營軍港軍事效能推動威海計畫，預計將左營基地一港口合併為雙航道港口，支援艦艇修護、補給、靠泊、演訓需求。290億餘元經費原定2019年執行完，過程因居民抗議等因素多次流標、海軍2020年二度修訂計畫，工期延至2032年，總預算也調到404億餘元，但居民質疑軍方離岸防波堤長達1700公尺，距典寶溪僅800公尺，導致海汙垃圾堆積，嚴重影響漁民作業，海軍卻未具體承諾解決，一再擱置拖延。

海軍昨午3點再召開說明會，吸引百餘名梓官、彌陀和永安漁民到場關切，會前梓官、彌陀區漁會總幹事張鈞華和林子清均要求軍方開放媒體入內採訪，但軍方拒絕，漁民憤而退席，轉到場外拉白布條抗議。

抗議漁民指，當初海軍擴建左營軍港，也計畫在蚵仔寮漁港南岸800公尺處興建一條防波堤建第二港口，原港口的南、北防波堤則延伸至外海，當時漁民答應讓軍方先建影響漁業較小的南防波堤，北防波堤與近典寶溪出海口的防波堤，則需等漁業損失報告出爐，談妥賠償再動工，但軍方違背承諾。

漁民更表示，近來彌陀、梓官海域垃圾增加兩倍有餘，防波堤從1500公尺變長至1700餘公尺，垃圾淤沙恐流進蚵仔寮漁港及周邊海域。

梓官區漁會總幹事張鈞華說，漁民絕對力挺國防建設，但軍方對於漁民訴求置之不理，還悄悄動工，「真心換絕情」。立委邱志偉服務處主任黃力勉說，海軍透海洋局委託中山大學進行「威海計畫」工程影響報告，今年中有望出爐，但如今海軍背棄承諾，恐導致漁民生命財產受到威脅。