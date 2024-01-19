聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營軍港擴建 漁民怨真心換絕情

聯合報／ 記者蔡世偉石秀華／高雄報導
蚵仔寮、彌陀漁港等地漁民抗議軍方罔顧漁民生計。記者蔡世偉／攝影
蚵仔寮、彌陀漁港等地漁民抗議軍方罔顧漁民生計。記者蔡世偉／攝影

海軍保修指揮部昨午在高雄梓官區信蚵、智蚵聯合里活動中心舉辦第8次「威海計畫」漁業影響補償會議及施工說明會，軍方拒絕開放媒體採訪，百餘名漁民擔心軍方敷衍，憤而集體退席，在場外拉白布條抗議。海軍司令部表示，將積極與漁民溝通說明，釐清疑慮，尋求具體解決方案，共同強化國防安全。

國防部為提升左營軍港軍事效能推動威海計畫，預計將左營基地一港口合併為雙航道港口，支援艦艇修護、補給、靠泊、演訓需求。290億餘元經費原定2019年執行完，過程因居民抗議等因素多次流標、海軍2020年二度修訂計畫，工期延至2032年，總預算也調到404億餘元，但居民質疑軍方離岸防波堤長達1700公尺，距典寶溪僅800公尺，導致海汙垃圾堆積，嚴重影響漁民作業，海軍卻未具體承諾解決，一再擱置拖延。

海軍昨午3點再召開說明會，吸引百餘名梓官、彌陀和永安漁民到場關切，會前梓官、彌陀區漁會總幹事張鈞華和林子清均要求軍方開放媒體入內採訪，但軍方拒絕，漁民憤而退席，轉到場外拉白布條抗議。

抗議漁民指，當初海軍擴建左營軍港，也計畫在蚵仔寮漁港南岸800公尺處興建一條防波堤建第二港口，原港口的南、北防波堤則延伸至外海，當時漁民答應讓軍方先建影響漁業較小的南防波堤，北防波堤與近典寶溪出海口的防波堤，則需等漁業損失報告出爐，談妥賠償再動工，但軍方違背承諾。

漁民更表示，近來彌陀、梓官海域垃圾增加兩倍有餘，防波堤從1500公尺變長至1700餘公尺，垃圾淤沙恐流進蚵仔寮漁港及周邊海域。

梓官區漁會總幹事張鈞華說，漁民絕對力挺國防建設，但軍方對於漁民訴求置之不理，還悄悄動工，「真心換絕情」。立委邱志偉服務處主任黃力勉說，海軍透海洋局委託中山大學進行「威海計畫」工程影響報告，今年中有望出爐，但如今海軍背棄承諾，恐導致漁民生命財產受到威脅。

漁民 海軍司令部 國防部

延伸閱讀

左營軍港擴建案…高雄漁民批毀生計退席 海軍8字回應

配合左營軍港擴建漁場卻遭毀 漁民痛批軍方違背承諾：真心換絕情

海軍承德軍艦築鷹架施工 將裝設華陽垂直發射系統

反潛巡防艦今舉行開工儀式 中程相列雷達闖出德國競爭

相關新聞

左營軍港擴建 漁民怨真心換絕情

海軍保修指揮部昨午在高雄梓官區信蚵、智蚵聯合里活動中心舉辦第8次「威海計畫」漁業影響補償會議及施工說明會，軍方拒絕開放媒...

屏東熱博 泰迪熊彩稻迎賓

屏東熱帶農業博覽會2月3日到3月3日在長治鄉農業物產館舉行，令人期待的彩繪稻田以「經典泰迪熊」為主題，歐風鄉村為藍本，營...

高市議會臨時會 2分鐘就散會

高雄市議會臨時會二、三讀會，前天舉辦委員會抽籤作業時藍綠意見相左，戰火延燒至昨天，上午開議時，國民黨議員提出清點人數導致...

明揚大火教訓 屏縣模擬科技救災

去年明揚大火造成10死112傷，其中4名消防員殉職，屏東縣消防局昨舉行聯合消防演練，模擬工廠火警時化學品受波及導致災害擴...

台鋼雄鷹落腳澄清湖 高市加速推捷運黃線

台鋼雄鷹宣布成軍並以澄清湖棒球場為主場，總教練洪一中嘆，台北有大巨蛋，台中有洲際棒球場，高雄有澄清湖球場卻一修再修，交通...

影／2024屏東燈節1月19日點燈 精彩水舞燈光秀搶先看

2024屏東燈節將在1月19日絢麗登場，今年三大燈區萬年溪、縣民公園及勝利星村，分別以「無限之光」、「屏東天空之城」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。