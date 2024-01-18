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台積電評估高雄增建第3廠 市府：全力提供行政協助

中央社／ 高雄18日電
台積電評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置3座廠。美聯社
台積電評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置3座廠。美聯社

台積電評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置3座廠，因應2奈米製程強勁需求。高雄市經發局長廖泰翔表示，市府將配合廠商未來第3座晶圓廠P3的評估規劃期程，全力提供行政協助。

台積電今天指出，2奈米預計2025年量產，生產基地位於竹科寶山廠及高雄廠，其中，高雄廠原先規劃建置2座廠，都將導入2奈米製程。

台積電表示，因智慧手機與高效能運算對2奈米製程需求強勁，評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置第3座廠。

廖泰翔表示，感謝台積電擴大投資高雄，市府與台積電雙方一直保持密切溝通，市府將配合廠商未來第3座晶圓廠P3的評估規劃期程，全力提供行政協助。園區第1座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，第2座晶圓廠P2亦已核准開工。

廖泰翔說，市府將攜手台積電與南科管理局合作開發，針對台積電擴大投資進行對接，包含土地、水、電、人才等需求將如期整備到位，加速落實半導體先進製程擴大落地高雄。

台積電 半導體 高雄市

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