澎湖112年觀光人數創新高 花火節將與航海王合作
澎湖縣政府今天公布，112年觀光人次總計127萬4589人，創下新高，今年澎湖國際海上花火節與航海王25週年合作，觀光人次有望再突破，為澎湖觀光經濟再帶起一波高峰。
澎湖縣政府指出，民國112年澎湖觀光人次127萬4589人，較111年114萬人次成長約1成。
澎湖縣政府旅遊處表示，全球旅遊市場經歷3年疫情肆虐，去年適逢疫情解封，國人積極出國旅遊，澎湖在國際旅遊市場開放競爭中，仍然維持優質競爭力，近年澎湖國際海上花火節與國際聯名，更添話題性，也讓旅遊人數再創新高，112年觀光人數統計超過127萬，花火節期間即占了4成。
旅遊處表示，今年花火節與民眾熱愛的航海王合作，日本航海王官方網站日前甫宣布與澎湖國際海上花火節的合作訊息，相信將再掀起一波花火熱潮，推動觀光人次成長。
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