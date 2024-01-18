配合左營軍港擴建漁場卻遭毀 漁民痛批軍方違背承諾：真心換絕情

國防部為提升左營軍港軍事效能進行擴建的「威海計畫」，擴建軍港所設置的離岸防波堤太靠近蚵仔寮，嚴重影響漁民作業。梓官區漁會表示，海軍對漁民的訴求一再拖延，包括海軍興建的防波堤過長，距離典寶溪出海口太近，恐導致海汙垃圾堆積漁港周遭海域，對於漁民賠償又遲遲無法給出承諾。因此今天在海軍所召開的「威海計畫」漁業影響補償第八次說明會上，漁民及其代表集體離席，並在外頭拉布條表達抗議。

今天國防部召開「威海計畫」漁業影響補償第八次工作平台會議暨施工說明會，由該計劃工程協調會組長高少將主持，再次邀請永安、彌陀、梓官等地漁民及其代表一同協商。梓官區漁會表示漁民挺國防不遺餘力，當初海軍要擴建左營軍港實施「威海計畫」，不僅打算擴建左營軍港，也要在蚵仔寮漁港南岸800公尺處興建一條防波堤以建立第二港口，原港口南、北防波堤也將延伸至外海。

此工程浩大，有助於海軍在戰時迅速應戰，因此當地漁民皆願意配合軍方，並答應讓軍方先興建影響漁業較少的南防波堤，要求海軍北防波堤與近典寶溪出海口的防波堤得等漁業損失報告出爐並與漁民協商賠償損失完成後再動工。

但海軍違背承諾悄悄動工，導致有海洋環保志工發現，近來彌陀、梓官附近海域垃圾增加兩倍有餘，海軍針對漁民的訴求也是一再拖延，甚至原本興建的防波堤從1500公尺變長至1700餘公尺，因為一旁就是典寶溪，恐致垃圾淤積，全倒流進蚵仔寮漁港及周邊海域。

梓官區漁會總幹事張鈞華表示，漁民絕對力挺國防建設，但是召開這麼多次協商會議，軍方對於漁民訴求總是置之不理，還悄悄動工，認為這是漁民「真心換絕情」，因此號召漁民來到協調會上討公道。