澎湖望安跳島馬拉松賽 體驗離島特有景致

澎湖國家風景區管理處打造別具特色的離島馬拉松賽事，今年春季推出的「2024菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華」，今天由望安國小師生率先暖身，將望安全島美景盡收眼裡。

澎湖國家風景區管理處今年春季推出的「2024菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華」，將在3月31日望安島登場，報名即日起至2月15日止，賽事區分有6公里「休閒組」、10公里「健跑組」及21公里「半馬組」，歡迎國內喜愛旅跑選手，深度體驗望安獨特地景及人文風情。

澎管處今天安排望安國小20餘名師生來代言，在校長葉啟賢的率領下進行暖身跑，望安環島賽道除了有山海景觀外，還包括有綠蠵龜觀光保育中心、鴛鴦窟、中社（花宅）古厝和全島最高峰「天台山」，尤其綿延數公里的美麗貝殼砂灘「網垵口」，全島美景盡收眼裡，小朋友直呼望安家鄉真美。

澎管處表示，望安鄉是澎湖本島中的離島之一，距離馬公市南方11浬，搭船時間約45分鐘，報名參加的大小選手可獲得活動T恤、環保水杯報名禮，完賽禮則有當地特色黑糖糕、爆米花球美食、文石印章，以及200元美食攤位的抵用券等多項好禮。