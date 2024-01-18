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高雄市議會藍綠黨團鬧僵 議員郭建盟建議委員會重選

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市資深議員郭建盟建議，委員會重選，讓誤解回到原點。圖／翻攝自市議員郭建盟臉書
高市資深議員郭建盟建議，委員會重選，讓誤解回到原點。圖／翻攝自市議員郭建盟臉書

高雄市議會昨天進行委員會抽籤作業引發國民黨團及無黨聯盟退席抗議，今天續召開臨時會2、3讀會，上、下午時間均因國民黨議員主張清點人數，最終又以流會收場，藍綠陣營鬧僵，民進黨議員郭建盟在臉書發文緩頰，指預算不能擱，讓誤解回到原點，建請議長重選委員會。

高雄市議會昨午2點進行各委員會抽籤作業，因黃捷、李柏毅二議員已當選立委，國民黨團及無黨聯盟主張排除二人占缺，避免影響委員會運作，國民黨團數度要求協商未果，昨在議場表達訴求，但在場綠營民代堅持依議事規則走，雙方爆發叫罵，戰火延至今天，上下午均因國民黨清點人數而流會。

國民黨議會黨團總召黃香菽也不樂見臨時會開不成，但表示，國民黨及無黨聯盟未獲尊重，「我們必須表達態度」。多名藍營民代紛指議長康裕成「獨裁鴨霸」，康也覺得冤，表示自己是依議事規則走，不按議事規則就違法違規，「哪有獨裁鴨霸」？

民進黨資深議員郭建盟在臉書發文，指今早議會又清點人數散會了，高雄總預算審查又擱。癥結在昨天，首次因議員轉任立委讓議會委員會席次變動，國民黨團質疑準立委參與分發委員會妥適性，在缺乏溝通下國民黨集體退席，議長依法以抽籤走完委員會分發程序引發不滿，「這是擦槍走火的爭議」。

郭建盟說，據他所知選在這個時間改選委員會，純粹牽就臨時會部分議員早就規劃出國考察行程，而兩位準立委在黨團內部討論時，議長其實主張應不參與委員會分發，這部分與國民黨的認知相同，不過因為時間上來不及修正席次，遂讓程序繼續走。

「委員會本來就是各議員依意願填選的權利，抽籤分發確實不妥」，郭建盟表示，國民黨藉由清點反映不滿可以理解。兩黨為準立委分發委員會的可能困擾疑慮又相同，為此誤會讓議事停擺，實因小失大。為化解爭端，建請康議長讓爭議回歸原點，協調各黨團，調整委員會席次，重選委員會，讓預算審議順利進行。

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