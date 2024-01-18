高雄市議會臨時會今早再爆流會！從開會到散會不到2分鐘

高雄市議會今早進行臨時會二、三讀會，議員至上午10點54分才過半數門檻33人，議長康裕成剛敲槌宣布開會，國民黨議員林義迪即提出清點人數，經計名清點在場僅11人，再度流會收場，從開會到散會僅2分鐘！

高市議會15日起召開臨時會二、三讀會，進行總預算暨附屬單位預算案。昨午2點補辦委員會抽籤作業，議會國民黨團主張，已當選立委的議員黃捷、李柏毅不應加入抽籤，或抽籤作業延至2月1日兩人就職後，避免黃、李參與抽籤占掉委員會名額，影響議事運作，但民進黨認為應依規定辦理，雙方鬧開，國民黨團及無黨聯盟隨即發布聲明抗議，強調必要時不排除有「適當作為」。

今早議員直至10點54分才過開會門檻33人，議長康裕成敲槌宣布開會，進行交通部門預算審議，國民黨議員林義迪馬上要求清點人數，康裕成在主席台喊「黨團辦公室議員快過來」， 但經計名清點，含議長在內僅11人，康裕成宣布散會，從開會到流會，前後不到2分鐘。前一分鐘人在化妝室的民進黨議員林富寶步入議場後，發現已流會，嘆說，「早已有心理準備」。

高雄市議會昨因抽籤作業鬧僵，國民黨議員分別在個人臉書發文，抗議議長鴨霸。議員白喬茵指，議會昨決定下會期每位議員所屬的委員會，國民黨認為5月開會，黃捷、李柏毅早就去當立委了，不該加入選委員會的行列，但民進黨堅持該加入，表面上說必須維護他們議員的職權，但令人質疑私下想用「兩個假議員」湊人數，多搶下幾席召集人，或交換到熱門委員會。

白喬茵並批，議會昨為黃捷、李柏毅大吵，可笑的是兩人簽到完根本沒開會，簽到卻可領2450元車馬津貼，是否請準立委黃捷、李柏毅把市民的錢吐出來，她想告訴高雄市民，「一黨獨大就是這麼囂張可怕」。