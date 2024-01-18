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2024歐風彩稻來襲 泰迪熊屏東走春大驚奇 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024歐風彩稻來襲，屏東熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題。圖/屏東縣政府提供
2024歐風彩稻來襲，屏東熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題。圖/屏東縣政府提供

2024年熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題，攜手農業部農業科技園區，包含在屏東農業物產館、農科夢蝶湖、農科豐和館等場域，辦理三大主題區和19個特色館區的豐富多彩活動，並以跨國際、跨區域的概念，結合日本道之驛，打造別樹一幟的博覽會。

屏東縣長周春米表示，今年的熱帶農業博覽會結合不同元素，將日本農業文化與屏東的特色相融合，營造一場國際性的盛宴，期待透過兩地農業文化交流，為遊客帶來不同凡響的感受。

農業處表示，熱帶農業博覽會今年設計三大主題，涵蓋19個特色館區，每個館區將呈現不同的風貌，給遊客帶來全方位的農業體驗。採用泰迪熊遊屏東的繪本故事融入屏東在地，將農業物產館、夢蝶湖、豐和館化身成「物產王國」、「冒險森林」、「田野饗宴」，透過泰迪熊受邀來屏東旅遊發生的一連串冒險故事，並以繪本的方式呈現，讓遊客如同置身童話中一般，感受屏東在地的獨特風光。 

農業處指出，彩繪稻田以歐風鄉村為藍本，運用菱格紋的設計手法，營造出田園的浪漫氛圍。夢蝶湖主題區域更將舉辦泰迪熊野餐日，融合屏東在地人文，打造全新的互動特色體驗，感受歐風鄉村的寧靜與愜意。

屏東 周春米

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