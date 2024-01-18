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高市議會委員會抽籤藍爆怒 陳其邁：議事運作尊重議會
高雄市議會昨進行委員會抽籤，藍營主張延至2月1日再抽籤分派，民進黨團認為應依程序進行，外界質疑綠營是在護航已當選立委的黃捷、李柏毅。高雄市長陳其邁表示，作為市政府，議事運作尊重議會，也希望能夠和諧進行。
高雄市議會昨進行委員會抽籤，由於議員黃捷及李柏毅當選立委，2月1日將去職，國民黨議會黨團主張，黃、李兩人無法履行職務，應延至2月1日再抽籤分派，避免兩人萬一抽選到冷門委員會，7個人再去掉2人，恐影響運作。民進黨則認為依程序進行，藍綠拉高分貝對嗆。最後藍營議員全數退席抗議，寫下高市議會史首次集體拒抽選委員會紀錄。
陳其邁說，選舉已經結束了，市民也期待議會能順利推動高雄進步、府會和諧，繼續前進。作為市政府，議事運作尊重議會，也希望能夠和諧進行。
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