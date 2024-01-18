2024高雄鍋燒麵大賞網路票選開跑 逾百家報名參賽爭香

繼牛肉麵、鹹酥雞大賽後，高雄市今年將首辦「鍋燒麵大賞」，目前已有百家鍋燒麵店家報名，高雄市觀光局1月19日起至31日止將展開第一階段網路票選活動，選出前20名進入第二階段拚高下。

「冬天就來碗熱騰騰的鍋燒麵暖胃」，高雄市觀光局長高閔琳表示，「2024高雄鍋燒麵大賞」已超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等，百味爭香，期盼鍋燒麵能帶動高雄觀光美食新「食」力，吸引國內外旅客聞香而來。

觀光局表示，明天起至1月31日展開第一階段網路票選，大家能從個人臉書帳號登入官方投票網站，每人1天可投3票。參與投票民眾可參加抽獎，有機會獲得華園飯店景觀套房住宿券、玉豆腐韓式料理餐券、高雄熊周邊商品、高雄好玩卡、高雄美食卡等。