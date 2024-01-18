2024高雄鍋燒麵大賞網路票選開跑 逾百家報名參賽爭香
繼牛肉麵、鹹酥雞大賽後，高雄市今年將首辦「鍋燒麵大賞」，目前已有百家鍋燒麵店家報名，高雄市觀光局1月19日起至31日止將展開第一階段網路票選活動，選出前20名進入第二階段拚高下。
「冬天就來碗熱騰騰的鍋燒麵暖胃」，高雄市觀光局長高閔琳表示，「2024高雄鍋燒麵大賞」已超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等，百味爭香，期盼鍋燒麵能帶動高雄觀光美食新「食」力，吸引國內外旅客聞香而來。
觀光局表示，明天起至1月31日展開第一階段網路票選，大家能從個人臉書帳號登入官方投票網站，每人1天可投3票。參與投票民眾可參加抽獎，有機會獲得華園飯店景觀套房住宿券、玉豆腐韓式料理餐券、高雄熊周邊商品、高雄好玩卡、高雄美食卡等。
觀光局指出，民眾自投票日起，到參賽店家消費滿300元即可兌換美食卡，換完為止。票選結果出爐後將由餐飲專家、美食記者、網紅、名廚、素人等5位評審試吃評分，最終選出前10名參加10大鍋燒麵大賞發表會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言