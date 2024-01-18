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2024高雄鍋燒麵大賞網路票選開跑 逾百家報名參賽爭香

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝

繼牛肉麵、鹹酥雞大賽後，高雄市今年將首辦「鍋燒麵大賞」，目前已有百家鍋燒麵店家報名，高雄市觀光局1月19日起至31日止將展開第一階段網路票選活動，選出前20名進入第二階段拚高下。

「冬天就來碗熱騰騰的鍋燒麵暖胃」，高雄市觀光局長高閔琳表示，「2024高雄鍋燒麵大賞」已超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等，百味爭香，期盼鍋燒麵能帶動高雄觀光美食新「食」力，吸引國內外旅客聞香而來。

觀光局表示，明天起至1月31日展開第一階段網路票選，大家能從個人臉書帳號登入官方投票網站，每人1天可投3票。參與投票民眾可參加抽獎，有機會獲得華園飯店景觀套房住宿券、玉豆腐韓式料理餐券、高雄熊周邊商品、高雄好玩卡、高雄美食卡等。

觀光局指出，民眾自投票日起，到參賽店家消費滿300元即可兌換美食卡，換完為止。票選結果出爐後將由餐飲專家、美食記者、網紅、名廚、素人等5位評審試吃評分，最終選出前10名參加10大鍋燒麵大賞發表會。

「2024高雄鍋燒麵大賞」逾100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」逾100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝
「2024高雄鍋燒麵大賞」超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等。記者王昭月／翻攝

觀光局 美食 投票

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