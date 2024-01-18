幼教師變身 勇闖台電技能賽

曾任幼兒園教師的台電員工陳相吟昨也參加配電地下電纜競賽。記者王勇超／攝影 台灣電力公司昨天在大寮區台電高雄訓練中心舉辦56屆技能競賽，1280名參賽者，人數創10年新高。其中台東區處陳相吟過去曾任幼兒園老師，參加配電地下電纜個人組競賽，她說，多年街頭巷尾巡檢、維護、搶修實戰經驗，對比賽更有信心。

台電今年的競賽從本月15日起至24日為期10天，在高雄訓練中心、大林發電廠及林口訓練中心等地同步展開，參賽者必須手腦並用，包含爬電桿、鋸電纜，挑戰電力搶修技術，經濟部次長暨台電代理董事長曾文生也體驗現場搶修作業，操作配電地下電纜壓接與絕緣處理。

參加配電地下電纜的50餘名選手中僅4名女性，其中台東區處陳相吟於2014年進入台電時，因表現亮眼被選為趣味體驗活動魔王關主。

陳相吟說，這次參加競賽因為平日經常在狹窄人孔與地道裡工作，多年搶修與巡檢維護實戰經驗，讓她對贏得比賽更有信心。

台電表示，近年員工平均年齡持續年輕化，技能競賽成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動，今年比賽逾420名30歲下年輕同仁報名，參賽人數較5年前翻倍，有80名選手是去年才加入台電的生力軍。