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高雄無預警停電多 台電：5年改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄近年多次無預警停電引發民怨，台電總經理王耀庭昨表示，去年至2027年展開5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，強化配電穩定，除一般配電線路提升，夜市、駁二特區等頻繁地區，還有山區電路都會強化改善，更穩定供電，地方民代則期許改善工程加速，勿因停電影響經濟，造成民眾困擾。

高雄去年多次無預警大規模停電，鳳山區夏季多次路燈不亮，左營區11月19日起3天停電3次，影響近萬戶，讓市長陳其邁也批評「非常不應該」，藍、綠民代都認為，台電無預警停電「實在太扯」，一致要求檢討改善電網。

台電昨在高雄訓練中心辦理技能競賽，王耀庭坦言，台電近年「新陳代謝」非常嚴重，每年都退休1000餘人，預計今明年緩降到每年低於1000人退休，但「新枝」剛進來，如何傳承技藝，讓新進同仁技術快速提升相當重要。

王耀庭說，去年起5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，強化配電穩定後可望降低停電事故，對重點地區如夜市、駁二特區等市民居住、往來頻繁區，也會強化電力改善，包括配電自動化開關安裝，以及產業園區歲修，強化工業區供電穩定。

「台電也重視山區權益！」王耀庭指出，高雄市桃源地區40餘公里電線路整建，像是路燈停電問題，過去1條電線同時控制幾千盞路燈，現在把迴路切割成比較短迴路，以雙迴路方式增加安全性，相信未來供電會更穩定。

高雄市議員黃文志說，高雄去年多次停電，市民都希望台電將電網與設備更新，未來台積電落腳楠梓區，台電供電須更穩定，對產業、商圈才有保障，切勿因為系統不穩定，造成經濟影響與市民困擾，也希望改善工程能加速。

台電表示，高雄停電事故從5年前1473件，到去年降為934件，停電主因包括設備老舊、雷害、樹木、鳥獸碰觸等外力因素，將持續進行配電系統升級，透過線路及開關更新汰換，並於鳥獸繁殖期加強巡視、修剪周邊樹木。

停電 台電 夜市

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