南北之星台北港至馬祖航線虧損停駛 採包船經營

馬祖南北海運股份有限公司表示，往返台北港與馬祖南竿的南北之星快輪因不堪虧損停止營運，接下來改採包船方式經營，也會跑小三通航線，並配合縣府在霧季疏運需求。

相較新台馬輪從台灣到馬祖需要約8小時，南北海運只要約3小時，無論是便利性或舒適度都受到民眾肯定。根據連江縣政府港務處資料，112年度2月至8月，台北港航線往返載客1萬4000人次。

馬祖南北海運股份有限公司昨天在馬祖日報公告，他們自民國111年4月開始經營馬祖往返台北港的固定航線，但近2年間營運成本不斷增加，航線經營維護面臨諸多挑戰，儘管採取一系列措施降低成本，虧損壓力仍難以承受。

南北海運公司在公告中說，經多方面考量，決定自今年起暫停行駛台北港固定航線，將以包船方式繼續經營。

南北海運公司董事長陳開壽告訴中央社記者，南北之星約可以坐300人，如果旅行社或有需求者都可以包船；此外，接下來計畫讓這艘船跑小三通航線，必要時也會協助連江縣府疏運霧季旅客。

連江縣政府交通旅遊局長劉性謙說，原本跑台北港航線的這艘南北之星有裝平衡翼，因此無論是速度或適航性都是目前國內500噸級船隻中最佳的。

不過由於這條航線屬民間自營，縣府尊重業者決定，但也已與業者約定，遇到霧季、飛機無法起飛時能緊急徵用以疏運旅客，屆時在票務系統上將開放所有旅客訂位。