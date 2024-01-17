澎湖警局長到任 陳光復勉李名昌做好治安與交通

澎湖縣長陳光復今天主持新卸任警察局長交接布達，期勉新任局長李名昌展現高執行力，做好轄區治安與交通等工作，打造澎湖成為最幸福的標竿縣市。

澎湖縣警察局新、卸任局長布達交接典禮，下午在警局大禮堂舉行，由縣長陳光復主持布達，在警政署警政委員賈樂吉監交下，由警局副局長薛錦孟將印信交給新任局長李名昌。包括澎防部指揮官郭俊德中將、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、調查站主任薛國鼎等地方軍政首長與民代到場，儀式簡單隆重。

陳光復交接致詞指出，澎湖一年湧入30萬的觀光人數，在前局長林逢泉率警察團隊治安、交通秩序維護工作上，全力投入防詐、檢肅不法、取締毒品，尤其正副總統及立委選舉治安維護等專案性工作，在全國警方辦理各項專案工作評比成績，均獲警政署評列優等績效卓著，特別要薛錦孟代轉達榮升台中市警局督察長的林逢泉表達最高謝意與敬意。

陳光復歡迎李名昌加入縣府團隊，期許延續做好轄區治安與交通等工作，提醒農曆春節即將到來，期望全體警察展現高執行力，做好轄區安全維護工作，讓鄉親安心，大家一起攜手努力打拚，打造澎湖成為最幸福標竿縣市。

李名昌是中央警察大學49期畢業，警政研究所碩士，歷任台南市警局白河、新營、第五分局分局長、保五總隊主任秘書、保四總隊副總隊長，經歷完整，這次由警政署民防指揮管制所長一職調升。