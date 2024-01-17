癌童登海巡最大嘉義艦 管碧玲勉「不放棄」

周大觀文教基金會癌童今天登上海巡署最大噸位「嘉義艦」，海委會主委管碧玲也頒發「抗癌圓夢助學金」給10名抗癌小勇士。她說，抗癌與救難都是實踐「我在這裡我不放棄」信念。

海巡署今日以最大噸位、4000噸「嘉義艦」接待癌童及家屬，10名癌童與家屬今天體驗一日艦長、智趣問答、小小海巡等，活動也設計海洋知識與保育等闖關，讓平日少有機會接觸海洋抗癌學童們大呼驚喜。

管碧玲表示，周大觀文教基金會成立26年來，持續在台灣社會傳遞抗癌生命力量，受到這種精神啟發；她從在高雄市政府服務到擔任立委，對身心障礙、罕見疾病等弱勢權益照顧極為重視，自己在海委會也啟動「海洋無障礙政策」。

管碧玲說，抗癌小鬥士無時無刻承受癌細胞攻擊，仍堅持釋放身體最大能量；而海巡人員頂著一波波翻騰海浪，仍不放棄海上等待救援生命，兩者同樣都是「我在這裡我不放棄」信念實踐，都令人動容。

管碧玲也說，謝謝海巡署與周大觀基金會共同促成這項有意義的頒獎典禮，不僅是對抗癌學子熱愛生命肯定，更是向全年無休守護海域的海巡人員致敬。