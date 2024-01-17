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高雄左營機20公辦都更招商 預計引資逾57億元

中央社／ 高雄17日電
高雄市副市長林欽榮說，機20單元1去年已出標，單元2招商條件更優惠。聯合新聞網資料照／記者王昭月攝影
高雄市副市長林欽榮說，機20單元1去年已出標，單元2招商條件更優惠。聯合新聞網資料照／記者王昭月攝影

高雄市都發局今天舉辦左營機20公辦都更案單元2招商說明會，約有20家業者出席，預計引資超過57億元投資。高雄市副市長林欽榮說，機20單元1去年已出標，單元2招商條件更優惠。

記者會上約有近20家大型建設公司、資產管理公司及營造業者出席；都發局表示，單元2土地提供比單元1更優化招商條件，除調升共同負擔比例底價，自原先的68.77%，提高至69.95%（增加1.18%），並按以營建成本可達一坪新台幣22.2萬元，更貼近市場需求與期待。

林欽榮致詞時表示，此案預計投資金額達57.26億元，也把捐贈公益設施面積容積獎勵從原有30%調降至15%，有效降低開發者負擔。

都發局新聞稿表示，高雄市產業聚落地圖，除有南高雄的亞灣2.0智慧科技創新園區，落腳北高雄的半導體產業S廊帶，已有台積電於高雄楠梓產業園區設廠，導入的2奈米製程，預計在2025年量產。

機20位於大中二路與民族一路交叉口，面積約7077平方公尺，鄰近半導體產業S廊帶，車程10分鐘即可達台積電廠區，且緊鄰國道10號、省道台1線；步行5分鐘可達榮總醫療園區、國中小及高中，距左營高鐵站10分鐘車程，擁有絕佳交通區位，兼備求學、就醫等機能。

都發局指出，市府釋出市區精華土地，實施公辦都更，徵求優質開發商共同建設高雄，在機20單元2規劃日照機構、社區型日照機構及123戶社會住宅等公益設施。

林欽榮強調，此次招商內容充分考量當前營建市場及不動產市場狀況，重新分析底價，在保障地主權益同時，也讓實施者享有合理利潤，經過高市府促進民間參與公共建設推動委員會多次審查通過。此次招商文件在去年12月27日公告，有120日等標期，至4月24日截止收件。

林欽榮 高雄市 半導體

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