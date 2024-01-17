高市議會委員會抽籤 藍綠陣營為黃捷、李柏毅開嗆

高雄市議會今午進行各委員會抽籤作業，由於本屆黃捷及李柏毅雙雙當選立委，2月1日去職前仍具議員身分，今午抽籤時，國民黨高雄市議會黨團主張延至2月1日再抽籤分派，但民進黨議員認為就依規定處理，雙方當場拉高分貝對嗆鴨霸，最後國民黨團議員紛紛棄投，悻悻然離開會場。

高雄市議會共分民政、社政、財經、教育、農林、交通、警消衛環及工務等8個委員會，除財經、工務、警消衛環分設9人外，其餘委員會均設7人。

高雄市議會臨時會今午進行各委員會抽籤作業前，高雄市議會黨團總召黃香菽率先發言，指臨時會只剩14天，這次因有黃捷及李柏毅兩位議員當選立委，2月1日前將就職，在此之前仍具議員身分，建議抽籤作業延至2月1日之後，避免兩人萬一投選到冷門委員會，7個人再去掉2人，恐影響運作，且人進到委員會也無法執行市民賦予的權利，會造成負面觀感。

議長康裕成對此嘆，「假如去年抽完，就沒有這種問題」。議會祕書長黃錦平則表示，兩位立委當選人在未辭職前仍是現任議員，議員資格至2月1日才喪失，因此參與委員會投選，並無疑義。

民進黨議員鄭鄭孟洳認為，黃、李既是議員，即有投選權利，今天要抽就抽，議程不宜一再變更。國民黨議員宋立彬則認為，新委員會會到4月初才運作，不如等黃、李就任立委後再來抽籤，否則兩人也無法履行職責。

此時民進黨團總召江瑞鴻突喊「抽一抽就好，不要再拖時間」，沒想到引爆國民黨議員白喬茵及邱于軒等人不滿，雙方黨團現場開嗆，亂成一團，隨後，國民黨團紛紛棄投退場。資深議員李喬如提醒，按法規，議員棄投，將由議長代會指定，要國民黨議員們三思。議員陳明澤說，當議員這麼久，首次碰到這場情形。