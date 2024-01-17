鼓山魚市場二度開張仍無起色 高市海洋局盼給半年觀察

有「全台最美魚市場」稱譽的高雄鼓山魚市場，去年底二度開張，遊客仍不見大幅回流，國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天審議海洋局預算時關切海洋局有何作為，新科海洋局長黃登福說，重新開幕後業績、人流有增長，會做滾動式檢討、希望再給半年時間觀察。

高雄鼓山魚市場前年10月開幕，建築設計今人一新耳目，風光一時，可惜好景不常，人氣消散、廠商退租，在議會備受關切，去年得標單位險些棄守， 後經協調，暫時「封館整修」，於去年12月重新開幕，有網友希望鼓山漁市場仍能繼續撐下去。

不過高市議會臨時會今審議海洋局預算，國民黨議員黃香菽指很多網友反映，鼓山魚市場外表改時漂亮，但營運內容仍無多大改變，擔心若營運不見好轉、海洋局怎麼做？

新科上任的海洋局長黃登福表示，鼓山魚市場重新開幕後，人流、業績都有提升，除已活化魚市場，市場本身空間也與輪渡站結合，海洋局與廠商會做滾動式調整，希望能再觀察個半年。