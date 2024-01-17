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台中交通事故案件持續增 民代建議要學高市府打造完全街道概念

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融說，市府未做好交通工程規畫，讓交通事故數據持續上升。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融說，市府未做好交通工程規畫，讓交通事故數據持續上升。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融比較去年和前年的調解受理件數，發現車禍損害賠償及車禍傷害事件調解占了9成，而且去年比前年還增加，認為是未做好交通工程規畫，才讓交通事故數據持續上升，連帶讓車禍相關調解案件也持續增加。交通局長葉昭甫說，各項改善計畫均進行中，會以「交通事故零死亡」作為各項交通施政的終極目標。

陳俞融說，根據內政部統計，前年台中市調解受理件數為20907件，成立件數為19851件，成立率高達94.94%。受理案件中，車禍損害賠償及車禍傷害事件調解有19140件，占91.5%，顯示台中交通事故居高不下。

去年的調解案件統計有23438件，其中屬交通車禍事故之傷害或損害賠償案件更達21774件，占了92.9%，申請調解數及車禍案件占比不減反增，代表台中車禍仍多，交通狀況嚴峻。

她說，這是市府未做好交通工程規畫，讓交通事故數據持續上升，連帶讓車禍相關調解案件持續上升，不僅讓民眾還要額外耗費時間前往調解，也變相增加基層公務人員工作量。

陳俞融也提出，台中市去年1至10月交通事故件數達58885件，較前年同期，增加了24087件，大幅上升近7成，交通事故增加幅度及交通事故總件數更是六都最多。她質疑，市府對於交通安全的改善到底在哪裡？並建議，高雄市推動打造「完全街道」成為六都中交通事故總件數降幅最高城市，台中市應參考，因為保障市民日常交通安全應當為首要之急。

交通局長葉昭甫說，台中市去年10月交通事故死亡19人，其中高齡者9人，市府正持續優化交通軟硬體設施，努力改善行人交通環境。此外，也提報「永續提升行人安全計畫」的74處易肇事路口，均已獲中央核定。

他說，市府持續以減少交通事故死亡人數為目標，為市民建構更宜居、安全的城市，以「交通事故零死亡」作為各項交通施政的終極目標。但交通安全推動非一蹴可幾，會持續努力加強各項道安工作推動的深度、廣度，強化民眾路權觀念，全面性加強市民行人道路交通安全觀。

車禍 台中市

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