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高雄多次無預警停電引發民怨 台電總經理：5年投30億改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台電總經理王耀庭。記者王勇超／攝影
台電總經理王耀庭。記者王勇超／攝影

高雄市區與商圈近年來常停電，連路燈也經常不亮，讓民眾怨聲連連，台電總經理王耀庭今天出席台電活動時表示，台電針對高雄地區投入5億元，在2023年至2027年展開5年配電強韌計畫，提升強化配電穩定，可望降低停電事故。

高雄去年多次無預警大規模停電，左營區在去年11月19日開始3天停電3次，影響將近1萬戶，漢神巨蛋、高鐵左營站也都停電，讓民眾火大，市長陳其邁批評台電「非常不應該！」藍、綠民代也不約而同認為台電一再無預警停電「實在太扯」，要求檢討改善電網；鳳山區去年夏季也發生多次路燈不亮，整條路陷入黑暗，讓民代酸說，「路燈不亮成為天熱常態嗎？」

台電今天在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日。王耀庭說，台電這幾年「新陳代謝」非常嚴重，原來退休潮每年1000多人，預計今明年會逐漸緩和降到每年低於1000人退休，但新枝才剛進來，如何傳承技藝，讓新進同仁技術快速提升，相當重要，因此舉辦此次技能競賽。

對於高雄近年停電頻繁引發民怨，王耀庭說，2023年至2027年展開5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，展開新的5年計劃，提升強化配電穩定，可望降低停電事故，對於重點地區如夜市、駁二特區等民眾範圍頻繁地區，也會強化相關電力重點改善，包括電力配電自動化開關安裝，以及產業園區的歲修以強化工業區供電穩定。

王耀庭表示，台電也相當關心高雄山區用電穩定，桃源地區當地40幾公里電線路整建，「不只照顧平地民眾，也照顧山區民眾！」有關市區的路燈停電問題，過去一條電線同時控制幾千盞路燈，現在把迴路切割成比較短的迴路，以雙迴路方式增加安全性，相信未來供電會更加穩定。

至於會不會調漲電費？王耀庭表示，台電累計到去年底，虧損3800億元，台電會有這樣的結果，是因電價審議會要求台電暫緩漲電價，台電扮演抑制國內通膨的「消波塊」，對整體國人是好的，「會不會調漲電費，要問電價審議會！」台電只能說，已準備好充足的資訊與資料來爭取。

高雄市議員黃文志說，高雄去年多次停電，市民都希望台電能把電網與設備進行更新，未來台積電落腳楠梓區，台電的供電要更穩定，對產業、商圈才有保障，台電不能因為自己系統的不穩定，造成經濟的影響與市民的困擾，他樂見台電為了改善高雄的供電而投入經費，但希望工程能加速。

台電今天在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日。記者王勇超／攝影
台電今天在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日。記者王勇超／攝影

台電 停電 電價 高雄市 調漲

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