疫情升溫...小三通碼頭免費發放快篩劑 民眾笑：家裡還一堆

有鑑於中國大陸近期呼吸道疾病有蔓延增溫， 疾管署從今天起在金門小三通的水頭碼頭免費提供COVID-19家用快篩試劑給入境旅客自由領取，但旅客領取的人不多，有的人說不知道可以領取，也有人說家裡還有一堆，金門縣衛生局表示，疾管署預計至少執行至2月底，屆時再視疫情狀況於連假後決定是否延長。

今天一早小三通船班陸續進港，疾病管制署金門辦事處人員也早早將免費的快篩劑擺在桌上供民眾領取，但因為只有張貼一張公告，未加強宣導，很多民眾都不知道入境可以免費領取快篩劑。據了解，由於醫療資源有限，目前規劃每人可領1盒。

對於大陸是否疫情升溫，旅客李小姐表示，感覺不出來大陸疫情有升溫，只覺得兩岸民眾感冒的人都增多，她最近出門都會自主戴口罩，保護自己與家人。

也有人說，現在出門，感覺戴口罩的人變少了，可能是這樣才讓感冒的人越來越多。

衛生局長蔡建鑫表示，據臨床經驗統計，目前防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，衛生局也請尚未接種新冠XBB疫苗之鄉親可選擇在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗擇一接種以提升自我保護力。衛生局表示，接種莫德納適用於6個月以上幼兒，Novavax適用於12歲以上兒童，凡鄉親不分年齡前往接種者皆有機會獲贈500元禮券1張，目前合約院所持續發送中，送完為止。

蔡建鑫呼籲，鄉親的健康與地區衛生防護網素為縣長陳福海關心的施政重點，近期適逢新的年度開始且農曆年關也將屆，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，提醒鄉親出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生。蔡建鑫提醒，如果民眾有出現呼吸道症狀應儘速就醫，返家後亦應持續留意自身健康狀況。此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，建議要戴口罩維護自身健康。