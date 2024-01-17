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澎湖獨老過好年 台電尖山電廠一對一陪同採買年貨

中央社／ 澎湖縣17日電

農曆春節將屆，台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，今天起一連3天帶著轄區200多名獨居長者採購年貨，一對一陪同挑選自己過年所需物品，買好買滿，準備過個溫飽年節。

台電辦理關懷獨居清寒長者採買年貨公益系列活動，澎湖縣長陳光復、台電電協會副研究員黃慧芬代表總公司前來關懷長輩們採購年貨情形，肯定澎湖尖山電廠敦親睦鄰，善盡社會公益，做好好鄰居角色與地方社區共榮，湖西鄉長陳振中除了致贈感謝狀外，也希望電廠未來能擴大到湖西鄉全鄉22個村里，讓轄區獨老與弱勢都能享有這份愛心的關懷。

台電獨居清寒長者採買年貨活動，今天起一連辦理3天，計有湖西轄區14個村里224名獨居長者或弱勢清寒受惠，今天由龍門、尖山、隘門與林投等村里率先登場，有不少長者興奮到睡不著，清晨3、4點就起床，等著台電大巴士專車來接送至湖西全聯採購年貨。

台電還派出志工一對一陪同採買年節必需品，每位長者都買好買滿，再全數打包專車送回，97歲高齡林姓長者由女兒陪同前來採買民生用品，對台電每年辦理年貨採購，真的揪感心，心裡滿滿感謝。

尖山電廠廠長陳坤山表示，台電澎湖辦理關懷獨居清寒長者公益系列活動，今年已連續第12年了，除了採購年貨、淨灘、急難救助、捐血與獎助學金外，每年端午、中秋、春節三節，也都會慰問訪視，1月27日還有圍爐饗宴，就是希望每位長者都能過個溫馨春節。

台電尖山電廠表示，獨居清寒長者採買年貨，今天起一連辦理3天，台電出動100個志工前來協助，每人採買年貨金額是新台幣3000元。

台電 年貨 獨居 春節 澎湖縣 愛心

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