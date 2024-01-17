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打通交通瓶頸 高市左營介壽路將拓寬為四線道

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局新工處表示，左營介壽路目前車道數量及寬度均不足，預計今年底成設計，2026年2月完工通車。記者王昭月／翻攝
高雄市工務局新工處表示，左營介壽路目前車道數量及寬度均不足，預計今年底成設計，2026年2月完工通車。記者王昭月／翻攝

聯通高雄左營海軍軍區和自勉新村的高雄市信壽路，去年經向中央爭取2.32億元經費拓寬後，已於今年初啟動設計，將從既有雙線道增為4車道，讓交通更順暢，工務局力拚2026年完工通車。

高市工務局表示，介壽路是往來左營市區的重要聯絡道，市長陳其邁就任以來積極與軍方洽談土地活化及開發利用，近來介壽路周邊陸續通過「崇實安居」社宅及高雄市濱海聯外道路開闢工程」(新台17線)計畫，也規劃自勉、自助及崇實新村重，考量未來人車通行需求增加，遂向中央爭取經費投寬。

工務局表示，介壽路為30公尺寬的都市計畫道路，但目前路寬僅16公尺，既有車道數量及寬度均不足，人行道未連續也不平整。經爭取，獲內政部同意納入111-116年生活圈道路交通系統建設計畫，核定2.32億元經費拓寬，地方自籌款7400萬，道路將以人本為設計考量，行車安全會兼顧景觀設計。

新工處表示，介壽路拓寬工程預定今年底完成設計，工程舫2025年1月上網，預計2026年2月完工通車。

由於崇實社宅增設社區聯絡道、新台17開闢及軍方戰備需求也產生多個橫交路口，因此介壽路拓寬工程也將辦理路型調整，規劃兩側人行動線，屆時無障礙斜坡道、變電箱、路燈、停車格等設備都會整併至設施帶內，加大行人通行空間，打造無障礙通行環境。並會採用人本及低碳及綠道路指標設計原則，規劃沿線路廊綠帶，以減少碳排放量。

高雄市工務局新工處表示，左營介壽路預計今年底成設計，2026年2月完工通車。記者王昭月／翻攝
高雄市工務局新工處表示，左營介壽路預計今年底成設計，2026年2月完工通車。記者王昭月／翻攝

人行道 車道 高雄市

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