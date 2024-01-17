聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳金順接高榮院長 拚醫學中心評鑑

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄榮總新院長陳金順（前排右二起）昨就任，高雄市長陳其邁、退輔會主委馮世寬參加交接典禮。記者王勇超／攝影
高雄榮總新院長陳金順（前排右二起）昨就任，高雄市長陳其邁、退輔會主委馮世寬參加交接典禮。記者王勇超／攝影

高雄榮總昨辦新卸任院長交接典禮，由退輔會主委馮世寬主持監交，市長陳其邁等人觀禮見證交接。新任院長陳金順表示，將致力通過醫學中心評鑑，協助輔導屏東榮民總醫院營運，並透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏。

陳其邁表示，高雄榮總長期以來與市府合作、全力支持市政，在高齡友善方面推動出院無縫接軌長照服務，大幅縮短轉介等候時間，且和陽明交通大學合作導入智慧科技，推展御老整合性照護平台等，成效有目共睹。

陳其邁說，今年1月開始，高雄榮總以公辦公營方式，無縫承接高雄市立聯醫營運管理，和市府成為緊密合作夥伴，兩醫院合作將垂直整合醫療體系資源，引入先進醫療技術與各領域專家，強化醫療分級合作，完善高雄醫療服務網絡。

馮世寬指出，陳金順具備豐富臨床經歷，積極參與腎臟科醫學會及台灣醫學教育相關工作，為推動腎臟醫學發展及培育新一代醫學生不遺餘力，在醫療、教學和研究各方面均有卓越績效。

陳金順說，接任高雄榮總有3個希望目標，首先要與同仁攜手打造高榮，成為安身立命好所在；其次，致力提供病人創新、高價值且安心的醫療服務、增進病人的福祉，並期望醫護人員都能對高榮有驕傲的歸屬感。

醫學 榮總 陳其邁

延伸閱讀

黃捷同意了 王定宇曝她加入民進黨湧言會原因、趙天麟曬合照

高雄榮總新院長陳金順就任 陳其邁盼續深化合作

高雄榮總新院長陳金順今就任 陳其邁盼為市民提供優質健康照護

李柏毅、黃捷當選立委！綠營議員少2席 陳其邁：不影響合作

相關新聞

屏東燈節 試燈美照引熱議

屏東燈節本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村登場，3大燈區分別以無限之光、屏東天空之城及春暖花開．文...

湖下成金門新熱點 房價直逼蛋黃區

金門大橋落成通車年餘，周邊湖下端區段徵收重劃區成為建案新熱點，不少建設公司推出新建案。房仲表示，當地擁有良好景觀，也具觀...

議會枯等運發局20分鐘 高市府挨批

高雄市議會昨開臨時會審查預算，因運發局未列席，議員枯坐等待20分鐘大動肝火，直批市府不尊重議會，清點人數後流會，下午續審...

高雄議員 籲重視遲緩兒治療

高雄市2012年遲緩兒通報人數1300人，2022年增加到2400人，議員指少子化時代，遲緩兒數量持續增加是警訊，且高雄...

陳金順接高榮院長 拚醫學中心評鑑

高雄榮總昨辦新卸任院長交接典禮，由退輔會主委馮世寬主持監交，市長陳其邁等人觀禮見證交接。新任院長陳金順表示，將致力通過醫...

手刀準備！台北、台中往返金門春節第三波加班機 1月18日開放訂位

你訂到票了嗎？今年的春節共有7天連假，不少民眾為了返鄉過節，早早就上網搶票，但還是有不少人沒訂到，金門縣府今天表示，縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。