高雄議員 籲重視遲緩兒治療

高雄市2012年遲緩兒通報人數1300人，2022年增加到2400人，議員指少子化時代，遲緩兒數量持續增加是警訊，且高雄市早療評估與治療量能不夠，恐耽誤黃金治療時期，市府應正視早療宣教，提醒民眾勿抱持「大隻雞慢啼」心態；社會局承諾加強宣導，請醫療院所積極通報，社工主動介入關心。

高雄市議會近日審社政部門預算，其中兒童福利服務預算6854萬，市議員白喬茵指出，全台有3分之1發展遲緩兒童未及早做早療，耽誤黃金治療時期，高雄市早療評估跟治療量能一直不夠，市府應該更重視。

白喬茵說，高雄2012年遲緩兒通報人數1300人，2022年增加到2400人，少子化時代遲緩兒童數量增加是警訊，市府應動用更多預算做早療宣導，並找出家長通報後，卻未帶小孩接受評估治療的原因，強化通報機制。

社會局長謝琍琍表示，高雄市目前開案且服務中的發展遲緩兒童有3340人，94%已經銜接治療，對於沒有銜接治療的兒童或家長不知道此服務，市府會盡量宣導。

社會局兒童福利服務中心課長沈惠貞說明，台灣自2002年起推早療服務，高雄市遲緩兒童通報數10年來劇增，代表民眾逐漸建立觀念，願意主動通報、尋求醫療，目前全市仍有6%兒童未銜接療育服務，多半是因年紀較小、患重病或有其他優先醫療處置。