議會枯等運發局20分鐘 高市府挨批

高雄市議會昨開臨時會審查預算，因運發局未列席，議員枯坐等待20分鐘大動肝火，直批市府不尊重議會，清點人數後流會，下午續審時，議員認為運發局長侯尊堯對業務內容不熟悉，要求擱置運發局預算，經議長康裕成裁決全部擱置；侯尊堯表示，原以為下午出席，未料上午就排審、因此來不及出席，對此表達歉意。

高雄市議會昨開臨時會審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午教育局、新聞局及文化局都快速通過，但接續要審議運發局，官員卻未列席，議員苦苦等候約20分鐘，怒批市府不尊重議會。

「太過分了！」議員邱于軒批，市府對議會一點尊重都沒有，審市府預算，局處到議會備詢是法定程序，而非讓議員等待，出席議員隨即提出要求清點出席人數，結果議場人數15席、未過半，主席宣布流會。

下午再續審，運發局提早就位，議員輪番質詢，邱于軒質疑，公務人員普遍加薪，但運發局預算書為何減列人事費？李雅靜詢問救生員專業加給，研究員、副研究員、分析員產出是什麼？負責研究員姓名？

侯尊堯說明，縣市合併後部分職缺遇缺不補，才減列人事費；研究員提供主管專業建議，但對於研究員姓名，侯一時語塞、回答不全，之後才答出全名，議員質疑侯對業務內容、同仁姓名都不清楚，要求擱置預算，經主席裁決運發局預算全部擱置。

侯尊堯表示，運發局這兩天都等候通知備詢，未料昨上午其他局處預算審查順利，才來不及到場，並指預算全部擱置，同仁若領不到薪水，恐打擊士氣。

國民黨團總召黃香菽表示，運發局預算擱置原因，除上午遲到，讓議員空等20餘分鐘，下午開議後，局長對議員詢問的內容答不太出來，連長期共事辦公室研究員姓名也答不出來，實在不應該。

黃香菽說，議員擱置預算只是提醒局長，對議員質詢態度有問題，這對薪資發放並沒有影響，也不影響員工權益。