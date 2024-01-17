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湖下成金門新熱點 房價直逼蛋黃區

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門大橋旁新地標「金門書院」建案前天動土。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋旁新地標「金門書院」建案前天動土。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋落成通車年餘，周邊湖下端區段徵收重劃區成為建案新熱點，不少建設公司推出新建案。房仲表示，當地擁有良好景觀，也具觀光優勢，交通便利，且離金城市區近，生活機能不差，是在地新興建案主力，價格直逼蛋黃區。

建案「金門書院」前天動土，規畫14層樓共114戶住商大樓；成屋御璽圓詢問度也高。太平洋房屋店長莊品辰說，湖下是金門目前新興的熱門區，落底價在30到35萬，樓層高的每坪接近40萬，價格直逼蛋黃區，主要是因為這裡有觀光優勢，離金城市區近、景觀也好。以區域來看，前3個月湖下重劃區一帶的大橋建案立案超過114戶，主要由台灣的建設公司跨海投資。

東森房屋金門加盟店長樊志恒指出，金城建地已飽和，湖下離城區近，成新興購屋熱區，今年還會蓋一條2之29道路連接瓊安路，不過因土地取得成本高，建案價格居高不下。以御璽圓為例，仿照台灣新式社區建築規畫，有地下停車場、垃圾集中場等，每坪售價24至33萬，開賣以來成交十多件，在金門算是非常搶手。

甫動土的金門書院，邀請到前縣長楊鎮浯、陶淵明建設董事長蔡福源、金門副議長歐陽儀雄、金寧鄉長楊忠俊剪綵，建物設計源自金門古厝的脊肚及燕尾，將傳統聚落的獨特風格融入屋頂和外牆設計，打造現代住宅。

金門大橋 重劃區

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