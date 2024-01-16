李桂平返鄉接任北台南家扶中心主任 要為弱勢族群提供更好服務
北台南家扶中心今天辦理新舊任主任交接典禮，由家扶基金會行政處長林揚崇監交，原主任莊淑惠在家扶服務43年，一生青春都奉獻給照護弱勢者，退休後由金門家扶中心主任李桂平接任，李是台南人，在家扶服務逾30年，返鄉服務，除在家扶歷練豐富，更曾派駐到蒙古7年，歷練相當特殊。
60歲的李桂平1993年進入南台南家扶中心擔任社工，2007年7月短暫停留北台中家扶中心後，2008年3月由家扶基金會派到國外第1個服務聚點蒙古家扶中心擔任代表長逹7年，為當地兒童建設扶幼館提供扶幼業務。
2015年3月李桂平轉任金門家扶中心主任，也為金門建立扶幼館，為在地兒少服務提供更多元服務方案。
李桂平表示，經過不同地域學習歷練，返鄉為家鄉孩童服務，也算圓夢，未來希望一步一腳印，與北家扶同仁攜手為弱勢兒童、家庭，提供更好的服務。
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