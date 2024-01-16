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手刀準備！台北、台中往返金門春節第三波加班機 1/18開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
春節期間的台金班機幾乎都班班客滿，一位難求。記者蔡家蓁／攝影
春節期間的台金班機幾乎都班班客滿，一位難求。記者蔡家蓁／攝影

你訂到票了嗎？今年的春節共有7天連假，不少民眾為了返鄉過節，早早就上網搶票，但還是有不少人沒訂到，金門縣府今天表示，縣府協調春節第3波加班機，共6架次班機，提供1524個座位數，預計在1月18日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，有需求的民眾手刀要快。

為了讓鄉親順利返鄉過節，縣長陳福海特別指示觀光處長許績鑫率交通行政科長蔡百里，今天親赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機，並預計113年1月18日開放訂位。此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分之運能。

縣府表示，縣府在去年12月27日至113年1月2日受理需求登記，大多為台北往返金門及台中往返金門航線，經縣府協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，第3波預計加開台北-金門雙向尖峰時段來回班機各5架次及台中-金門來回班機1架次，總共可提供1524個座位數。

觀光處說明，此次縣府協調之第3波加班機，台北往金門航線2月7日18：50、2月8日21：00、2月9日12：00、2月13日12：00、2月14日12：00；金門往台北航線2月7日20：50、2月8日22：55、2月9日13：55、2月13日13：55、2月14日13：55。台中往金門航線2月13日20：30；金門往台中航線2月13日22：10。

縣府提醒，鄉親於訂票確定後，請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消；縣府特別呼籲本次第3波加班機開立機票與限制規定，與前二次管制期間訂票作業規定相同，即113年春節管制期間台金航線尖峰時段之機票113年2月7日至12日台灣出發往金門方向，以及113年2月11日至15日金門出發往台灣方向之機票均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

為了讓鄉親順利返鄉過節，縣長陳福海特別指示觀光處長許績鑫率交通行政科長蔡百里，今天親赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。圖／縣府提供
為了讓鄉親順利返鄉過節，縣長陳福海特別指示觀光處長許績鑫率交通行政科長蔡百里，今天親赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。圖／縣府提供
金門縣府協調春節第3波加班機，共6架次班機，提供1524個座位數，預計在1月18日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，有需求的民眾手刀要快。圖／縣府提供
金門縣府協調春節第3波加班機，共6架次班機，提供1524個座位數，預計在1月18日(星期四)上午9時統一受理民眾訂位，有需求的民眾手刀要快。圖／縣府提供

金門 航線 春節

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