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除夕提早清運垃圾 高市3千清潔隊員終於可吃年夜飯了
為迎接農曆年到來，配合國人歲末除舊布新年終大掃除習慣，高市府環保局擬定春節垃圾收運計畫，2月9日除夕當日全市提早從上午開始收運垃圾，至下午6點前結束所有清運作業。大年初一至初三期間停收垃圾，2月13日初四白天配套點清運，中午起加強垃圾清運，夜間正常勤務作業。
環保局長張瑞琿表示，農曆春節7天連假即將到來，為讓辛勞一整年的清潔隊員能在除夕夜回家與家人圍爐團圓，環保局今年2月9日除夕當日，從上午10時起提前依夜間清運路線收運垃圾，下午6點結束所有作業，收運時段依各區因地制宜排定。
大年初一至初三（2月10日至2月12日）垃圾停收3天，2月13日初四起各區正常垃圾清運。
張瑞琿提醒民眾，2月2日起至2月8日期間，配合國人年前大掃除的習慣，市民朋友如有清運需求，可電話洽詢當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運，請民眾千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻。
「清潔隊員終於可以回家吃年夜飯了！」高雄市議會議長康裕成說，3千多名清潔隊員長期心聲「除夕夜都無法回家吃團圓飯」，議會和市府都聽到了，感謝市長陳其邁市長重新規畫春節垃圾清運計畫，讓清潔隊員可以和家人團圓吃年夜飯。
高雄市清潔隊今年除了除夕夜提前在晚上6點下班外，市府加碼調高清潔獎金，正職人員由8千元提高為1萬元、臨時人員由5千元調高至7千元，駕駛安全獎勵則由原來600元調高為1500元。
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