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高市運發局官員遲到、搞不清楚業務內容 預算遭議員擱置

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員質疑運發局對業務內容、研究員姓名未能完整答出，決議預算全本擱置。記者徐如宜／攝影
高雄市議員質疑運發局對業務內容、研究員姓名未能完整答出，決議預算全本擱置。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天召開臨時會審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午因運發局官員遲到而流會。下午運發局提早就位，議員邱于軒、李雅靜與黃香菽輪番質詢，質疑運發局長侯尊堯對業務內容、研究員姓名未能完整答出，決議預算全本擱置。

市議員邱于軒先指出，公務人員普遍加薪，但運發局預算書為何卻減列人事費，侯尊堯表示，是因縣市合併後有些職缺是遇缺不補。

議員李雅靜請問救生員有專業加給嗎？月薪7萬的研究員、副研究員、分析員的產出是什麼？侯尊堯表示，研究員提供主管專業建議，包括草地養護、機電、場館修繕等。議員再請問研究員姓名，侯一時語塞，僅說是藍博士，後來才答出全名，議員不滿一開始竟答不出全名。

侯尊堯表示，運發局的研究員遇缺不補，一個人當兩個人用，非常辛苦。若預算全部擱置，同仁領不到薪水，恐會打擊士氣。結果引來市議員爆氣，要求全本擱置運發局預算，議長康裕成最後裁決全本擱置。

高雄市議會國民黨團總召黃香菽表示，運發局預算整本擱置的原因，除了上午遲到，讓議會等了20幾分鐘，還有下午開議後，局長對議員詢問的內容答不太出來，連長期共事的辦公室研究員全名也答不出來。其實議員擱置預算，對薪資發放並沒有影響，不會影響員工權益，擱置預算只是告訴局長對議員質詢的態度有問題。

高雄市議員邱于軒（左）、黃香菽（右）輪番問詢，質疑運發局長侯尊堯（中），對業務內容、研究員姓名未能完整答出，決議預算全本擱置。記者徐如宜／攝影
高雄市議員邱于軒（左）、黃香菽（右）輪番問詢，質疑運發局長侯尊堯（中），對業務內容、研究員姓名未能完整答出，決議預算全本擱置。記者徐如宜／攝影

議員 邱于軒 高雄市

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