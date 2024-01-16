高市公布海域監測結果 重金屬低於法規標準

高市府辦理海域環境監測工作，今天公布檢測結果顯示，去年海域水質皆符合海洋委員會所訂「海域環境分類及海洋環境品質標準」，其中重金屬如鎘、鉛、六價鉻、砷等濃度皆低於法規標準。

高雄市海洋局今天發布新聞稿表示，為維護高雄市海域水質環境，市府海洋局辦理「高雄市海域環境監測計畫」，檢測結果顯示，去年海域水質皆符合海洋委員會所訂「海域環境分類及海洋環境品質標準」。

海洋局指出，其中民眾所關心的海域重金屬，如鎘、鉛、六價鉻、砷、汞、硒、銅、鋅、錳、銀、鎳等，濃度也皆低於法規標準。

海洋局長黃登福表示，為維護市轄海域環境及防治海洋污染，今年也向海洋委員會海洋保育署成功爭取補助經費新台幣193萬8000元，配合海洋局預算216萬2000元，共計410萬元，持續辦理高雄市海域環境監測工作。

海洋局表示，由於高雄市海域鄰接各河川出海口、軍港、商港、漁港、海岸公園區及其他海岸地區等，其海域水質常受到自然環境變化或人為因素呈現劇烈變化，造成對海洋環境的不利衝擊。

海洋局執行高雄市海域環境監測，可有效掌握高雄市各區海域水質現況，了解每一海域垂直水層的分布水質概況，以全盤了解高雄市海域立體空間全貌。

海洋局指出，自民國93年起依據「海洋污染防治法」執行市轄海域監測作業，100年縣市合併後，將原有14個監測採樣點增至現有36個，範圍北起二仁溪出海口，南至高屏溪出海口。

監測頻率為每季監測一次水文及水質、每半年監測一次底質及生態，並定期將監測結果上傳至海洋環境資訊系統網頁（http://kcmb.nkust.edu.tw），以供民眾查詢。